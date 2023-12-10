Nghẹt thở giải cứu 3 trẻ em, 3 người lớn đang mắc kẹt trong vụ cháy nhà cao tầng ở TP.HCM

Đời sống 10/12/2023 10:00

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM cho biết vừa cứu thành công sáu người trong vụ cháy nhà trên đường Nguyễn Chí Thanh, phường 6, quận 10 (TP.HCM).

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào sáng 10/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM cho biết vừa cứu thành công sáu người trong vụ cháy nhà trên đường Nguyễn Chí Thanh, phường 6, quận 10 (TP.HCM).

Vào lúc 5h35 cùng ngày, trung tâm chỉ huy Phòng PC07 nhận tin cháy nhà dân trên đường Nguyễn Chí Thanh nên nhanh chóng điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Nghẹt thở giải cứu 3 trẻ em, 3 người lớn đang mắc kẹt trong vụ cháy nhà cao tầng ở TP.HCM - Ảnh 1
Cảnh sát dùng thang cứu người bị mắc kẹt trong vụ cháy nhà - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, đến nơi Cảnh sát PCCC phát hiện sáu người (ba người lớn và ba trẻ em) đang bị mắc kẹt ở ban công tại tầng 4 nên dùng xe thang đưa tất cả sáu người xuống đất an toàn. Đồng thời một tổ khác dùng vòi xịt vào ngọn lửa, dập tắt đám cháy.

Nghẹt thở giải cứu 3 trẻ em, 3 người lớn đang mắc kẹt trong vụ cháy nhà cao tầng ở TP.HCM - Ảnh 2Nghẹt thở giải cứu 3 trẻ em, 3 người lớn đang mắc kẹt trong vụ cháy nhà cao tầng ở TP.HCM - Ảnh 3
3 người được cứu trong vụ cháy - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người nhưng đã thiêu rụi khoảng 21m2 cùng một số đồ dùng sinh hoạt gia đình. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

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