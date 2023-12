Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng CSHS phối hợp cùng Công an thị xã Sa Pa và các lực lượng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào khoảng 17h30 ngày 5/12, Công an thị xã Sa Pa nhận được tin báo của anh Hạng A Gà, SN 1993, HKTT tại bản Hồ Tra, xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu về việc phát hiện mẹ đẻ là bà Cư Thị Dế, SN 1969, HKTT tại thôn Suối Thầu 2, xã Ngũ Chỉ Sơn, thị xã Sa Pa chết trên đồi thuộc khu vực tổ 2, phường Ô Quý Hồ, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Qua nhận định ban đầu, lực lượng chức năng xác định, trên vùng đầu nạn nhân có nhiều vết thương, vỡ hộp sọ, gãy đốt sống, tử thi đang trong quá trình phân hủy, trên người và xung quanh không có tài sản và vật dụng gì, xác định nạn nhân đã bị giết hại với mục đích cướp tài sản. Nhưng vụ án xảy ra tại nơi hoang vu, hẻo lánh, ít người đi lại, không có camera an ninh. Xác minh các mối quan hệ ban đầu, nạn nhân không thù oán với ai và kẻ thủ ác rất có thể ở địa phương khác đến gây án.

Xác định Lò Văn Ngân sau khi gây án sẽ đi mua ma túy, sau đó có thể bỏ trốn sang nước ngoài, hoặc tiếp tục cướp tài sản, nhiều tổ công tác của lực lượng đã phối hợp rà soát, bám nắm địa bàn, đặc biệt là khu vực biên giới. Đến khoảng 17h ngày 7/12, đối tượng gây ra vụ giết người kể trên là Lò Văn Ngân đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ khi đang chạy trốn tại khu vực biên giới thuộc phường Cốc Lếu, TP Lào Cai.

Hình ảnh đối tượng Lò Văn Ngân đi cùng xe nạn nhân - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, cơ quan Công an, bước đầu Lò Văn Ngân khai nhận, ngày 3/12, do nghiện ma túy và cần tiền tiêu xài nên Ngân đã đi bộ ra xã Sơn Bình, huyện Tam Đường nhằm trộm cắp tài sản. Sau nhiều lần vẫy xe đi nhờ bất thành thì Ngân được bà Cư Thị Dế cho đi nhờ xe máy từ hướng tỉnh Lai Châu, sang thị xã Sa Pa. Khi đến khu vực vắng vẻ tại khu vực tổ 2, phường Ô Quý Hồ, Ngân lên cơn thèm ma túy nên đã nảy sinh ý định cướp xe máy và tài sản của nạn nhân.

Lợi dụng lúc bà Dế đi vệ sinh, mất cảnh giác, Ngân đã dùng đá có sẵn đập nhiều nhát vào đầu nạn nhân đến khi nạn nhân không còn cử động rồi cướp đi 1 xe máy, 1 điện thoại và 410.000VND, đồng thời ném hòn đá (là công cụ gây án) cùng một số đồ vật của nạn nhân xuống vực sâu nhằm che giấu hành vi phạm tội. Ngân đi bán điện thoại và xe máy đã cướp được của nạn nhân với số tiền là 2.200.000d và sử dụng ma túy hết.

Với tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, sự quyết tâm của lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chiến sĩ đã triển khai đồng bộ, linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ, khắc phục thời tiết giá rét của mùa đông vùng cao, sau gần 48 giờ kể từ khi tếp nhận thông tin, Công an tỉnh đã điều tra, làm rõ và bắt giữ thành công đối tượng gây án, đảm bảo an toàn cho các lực lượng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục lấy lời khai và xác minh, làm rõ hành vi của đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.