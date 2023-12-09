Ô tô tông xe rác khiến nữ công nhân thu gom rác tử vong thương tâm

Đời sống 09/12/2023 06:15

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 18h45 tối nay (8/12), trên đường 3/2, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo thông tin từ VTC News, vào tối ngày 8/12, Công an TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) thông tin, đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa ô tô 5 chỗ và xe thu gom rác khiến một nữ công nhân tử vong thương tâm.

Ô tô tông xe rác khiến nữ công nhân thu gom rác tử vong thương tâm - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến nữ công nhân - Ảnh: VTC News

Cụ thể, khoảng 18h40 ngày 8/12, xe ô tô mang BKS 72A-546XX loại 5 chỗ lưu thông trên đường 3/2 theo hướng từ TP Bà Rịa về TP Vũng Tàu.

Khi đến đoạn đường cách cổng vào Làng du lịch Chí Linh (thuộc TP Vũng Tàu) khoảng 800m, xe ô tô con bất ngờ tông vào đuôi xe chở rác mang BKS 72C-047XX đang chạy từ từ để thu gom rác.

Ô tô tông xe rác khiến nữ công nhân thu gom rác tử vong thương tâm - Ảnh 2
Nhiều người dân tập trung sau khi tai nạn xảy ra - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, thời điểm xảy ra va chạm, phía sau xe rác có 2 công nhân đứng để thu gom rác ven đường. Cú tông mạnh khiến 1 công nhân nữ bị thương nặng và tử vong sau đó.  

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông trật tự Công an TP Vũng Tàu đã có mặt để phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông. 

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