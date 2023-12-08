Llãnh đạo UBND huyện Kim Sơn (Ninh Bình), vụ nổ xảy ra khoảng 17h chiều 7/12, tại xóm Tây Thổ, xã Văn Hải làm đổ sập ngôi nhà cấp 4.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào sáng ngày 8/12, một lãnh đạo UBND xã Văn Hải (H.Kim Sơn, Ninh Bình) cho biết đến thời điểm hiện tại, các cơ quan chức năng xác định có 2 người phụ nữ (chưa rõ danh tính) bị tử vong trong vụ nổ xảy ra vào chiều 7/12.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 7.12, tại một nhà dân ở thôn Tây Thổ (xã Văn Hải) bất ngờ xảy ra nổ lớn, khiến 2 phụ nữ bị tử vong, 1 cháu bé (chưa rõ danh tính) bị thương được người dân địa phương đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Vụ nổ làm một phần ngôi nhà bị đổ sập, nhiều mảng tường, mái tôn văng ra xa do áp lực từ vụ nổ; một số ngôi nhà xung quanh cũng bị hư hỏng.

Hiện trường vụ nổ - Ảnh: Báo Thanh Niên

Ngay sau khi xảy ra vụ nổ, lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Công an tỉnh Ninh Bình đã được huy động đến hiện trường để tìm kiếm các nạn nhân, giải quyết hậu quả.

Đến sáng 8/12, theo ông Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Sơn (Ninh Bình) cho biết, ngôi nhà nơi xảy ra vụ nổ đã được một gia đình thuê lại, sau đó họ đã mướn các nạn nhân đến làm công việc. Cơ quan công an huyện đang tích cực hợp tác trong quá trình điều tra để làm rõ nguyên nhân của vụ việc.

Hai phụ nữ tử vong, một cháu bé bị thương trong vụ nổ gây sập nhà ở Ninh Bình - Ảnh: Báo Tiền Phong

Ngoài ra, lãnh đạo huyện Kim Sơn đang cùng lực lượng chức năng tại hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả. Gia đình của mỗi nạn nhân tử vong sẽ nhận được hỗ trợ tài chính là 20 triệu đồng, còn cháu bé bị thương sẽ được hỗ trợ 5 triệu đồng. Các xã liên quan sẽ tham gia hỗ trợ gia đình của các nạn nhân.

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