Người phụ nữ giả giọng các vùng miền lừa đảo chiếm đoạt 26 tỉ đồng để xây biệt thự

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hà Nam cho biết, đang tạm giam bị can Phạm Thị Nhường (sinh năm 1982) trú tại thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt hơn 26 tỷ đồng.

Theo thông tin từ VTC News, vào ngày 7/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam cho biết đang tạm giam Phạm Thị Nhường (SN 1982, trú tại tiểu khu Lâm Sơn, thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, Hà Nam) để điều tra hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Để tạo dựng hình ảnh, Phạm Thị Nhường khoe có quan hệ thân thiết với nhiều người trong các tập đoàn lớn có khả năng đầu tư các dự án bất động sản thu lợi nhuận “khủng”.

Phạm Thị Nhường tại cơ quan công an - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, bắt đầu từ tháng 10/2020 đến tháng 11/2023, một số người dân nhiều lần chuyển cho Nhường tổng số tiền trên 26 tỷ đồng để đầu tư vào các dự án bất động sản do Nhường “vẽ” ra.

Số tiền lừa đảo chiếm đoạt được, Nhường dùng để xây biệt thự và mua nhiều tài sản đắt tiền, tạo dựng hình ảnh “sang chảnh”, thường xuyên đăng lên mạng xã hội để đánh bóng bản thân nhằm tiếp tục lừa đảo.

Số tiền 26 tỉ đồng Nhường Lừa đảo được đã dùng để xây biệt thự, mua sắm tài sản có giá trị - Ảnh: Báo Người Lao Động

Tinh vi hơn, người phụ nữ này sử dụng nhiều số điện thoại và giả giọng người miền Trung, miền Nam, giả danh là nhân viên các công ty bất động sản trao đổi thông tin về các dự án, yêu cầu nộp sớm tiền đầu tư và các loại thuế, lệ phí để được hưởng nhiều ưu đãi, nhằm dễ dàng “moi” tiền của các bị hại.

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam tiếp tục nhận được trình báo của một số công dân về việc bị Nhường lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn trên.

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