Trung tâm chỉ huy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Nghệ An) nhận được tin báo có cô gái cầm dao đứng trên tầng thượng Toà chung cư dầu khí (địa chỉ số 7 đường Quang Trung, thành phố Vinh) có ý định tự vẫn.

Theo thông tin từ VTC News, vào khoảng 6h45 ngày 7/12, một cô gái bất ngờ trèo lên nóc tòa tháp đôi Dầu khí Nghệ An (số 7 đường Quang Trung, TP Vinh) định tự tử.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã huy động các phương tiện, cùng nhiều cán bộ, chiến sỹ nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Cô gái được lực lượng chức năng giải cứu - Ảnh: VietNamNet

Cô gái đứng cheo leo trên nóc tòa nhà - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ báo Sức khoẻ và Đời sống, cảnh sát đã tiếp cận, đánh lạc hướng và nhanh chóng khống chế, giải cứu thành công cô gái an toàn. Được biết, cô gái này sinh năm 2004, quê quán tại huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Cô gái sinh năm 2004, quê quán tại huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Cô gái sau đó được lực lượng chức năng trấn an tâm lý, bàn giao cho gia đình.

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