Xem xét đơn xin hoãn thi hành án vì mang thai của Trang Nemo

Nguyễn Xuân Hương Trang (Trang 'Nemo') đã có đơn gửi TAND quận 10 (TP.HCM) xin tạm hoãn thi hành án.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào chiều 6/12, TAND quận 10 (TPHCM) đã nhận được đơn xin tạm hoãn thi hành án của Nguyễn Xuân Hương Trang (31 tuổi, tên gọi khác là Trang "Nemo"). Lãnh đạo TAND quận 10 cho biết, đơn xin tạm hoãn thi hành án của Trang đang được xác minh, xem xét.

Cuối tháng 8, tại phiên phúc thẩm, TAND TP.HCM đã bác đơn kháng cáo, tuyên giữ nguyên mức án 9 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng” đối với Trang. Các nhân viên của Trang gồm Phạm Quyền Quy, Nguyễn Ngọc Khương cùng phải chịu mức án 9 tháng tù; Phan Hoài Nam 12 tháng tù cùng về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Hiện, do Trang 'Nemo' đang cư trú tại quận 10 nên TAND quận 1 đã ủy thác cho TAND quận 10 thực hiện các thủ tục thi hành án đối với bị án này.

Trang "Nemo" tại tòa phúc thẩm - Ảnh: Báo Dân trí Theo thông tin từ VietNamNet, dựa vào bản án phúc thẩm, Nguyễn Xuân Hương Trang là chủ cửa hàng “Trang Nemo” trên đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1. Do mâu thuẫn trong việc kinh doanh bán hàng online, Trang cho rằng Trần My (một người cũng khá nổi tiếng, gây ấn tượng qua các video livestream bán hàng) sử dụng hình ảnh từ các trang mạng của Trang để bán sản phẩm giảm cân y hệt nhưng giá rẻ bất ngờ. Trang khẳng định Trần My bán hàng kém chất lượng nên hai bên phát sinh tranh chấp. Sau đó, cả 2 hẹn gặp nhau để giải quyết. Khoảng 14h45 ngày 16/1/2022, chị Trần My đi cùng bạn là Phạm Lê Khanh đến cửa hàng thời trang Trang có lời giải thích, xin lỗi. Tuy nhiên, khi chị Khanh nói đỡ lời cho My thì xảy ra cự cãi với Trang 'Nemo'. Trang giật khẩu trang của chị Khanh, đồng thời nhân viên của Trang lao vào đánh hội đồng chị Khanh. Lúc này, 2 nhân viên bảo vệ cửa hàng của Trang là Nguyễn Phước Tuấn, Phan Hoàng Nam cũng lao vào đánh đập chị Khanh. Vụ việc được livestream trên trang cá nhân của Trang 'Nemo' có lượng người theo dõi lớn nên chỉ vài phút sau đã thu hút lượng người theo dõi. Khi cơ quan chức năng tới, nhóm nhân viên của Trang vẫn cố tình lao vào đánh đập chị Khanh. Theo kết luận giám định pháp y, chị Khanh bị đa chấn thương phần mềm, sưng bầm rải rác các bộ phận trên cơ thể, tỷ lệ tổn thương cơ thể là 3%.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xem-xet-on-xin-hoan-thi-hanh-an-vi-mang-thai-cua-trang-nemo-636040.html