Thương tâm: Nữ sinh bị xe khách tông tử vong trên đường đi học

Đời sống 06/12/2023 14:13

Vụ tai nạn xảy ra trên Quốc lộ 32, đoạn qua địa phận xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn (Yên Bái), khiến 1 nữ sinh tử vong.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào khoảng 6h50 sáng 6/12, xe ô tô biển kiểm soát 21B - 00.5XX do lái xe Nguyễn Trường T. (SN 1979, trú tại phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ) điều khiển xe khách di chuyển theo hướng từ Nghĩa Lộ ra TP Yên Bái.

Thương tâm: Nữ sinh bị xe khách tông tử vong trên đường đi học - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn khiến nữ sinh tử vong tại chỗ - Ảnh: Báo Giao thông

Khi đến Km186 + 320, Quốc lộ 32 thuộc địa bàn thôn Gốc Báng, xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn, xe ô tô va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 21 B2 - 24.1XX do em Hà Ngọc A. (SN 2008, trú tại thôn Đồng Sặt, xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn) điều khiển chiều ngược lại. Hậu quả, Hà Ngọc A. tử vong tại chỗ.

Thương tâm: Nữ sinh bị xe khách tông tử vong trên đường đi học - Ảnh 2
Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân xảy ra tai nạn - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Giao thông, người dân chứng kiến vụ việc cho biết, nạn nhân đang trên đường đi học thì xảy ra vụ tai nạn thương tâm. 

Ngay sau vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân xảy ra tai nạn.

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