Nạn nhân là chị T.V.M (27 tuổi, quê Tiền Giang, ngụ quận 8). Danh tính 2 người có hành vi hành hung được xác định là P.N.Q (23 tuổi, quê Bình Dương) và T.Đ.T.T (25 tuổi, quê Quảng Ngãi).

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào ngày 5/12, Công an quận Bình Thạnh (TPHCM) đã làm việc với đôi nam nữ có hành vi hành hung cô gái trong chung cư xảy ra trên địa bàn.

Qua làm việc, Q và T đều thừa nhận hành vi đánh chị M. Nguyên nhân vụ việc là do mâu thuẫn cá nhân. Ngoài ra, cả hai còn cho biết thêm về một người có liên quan khác là N.T.T.H (30 tuổi, quê Đắk Lắk, ngụ quận 7). Cơ quan công an đã tiến hành mời H về trụ sở nhằm làm rõ hành vi.

Trong đó, đáng chú ý, Q là sinh viên của trường Đại học Kinh tế Tài chính TPHCM (UEF), học khóa 2018, chuyên ngành Luật kinh tế. Nữ sinh này đang làm thủ tục tốt nghiệp và từng đăng quang hoa khôi sinh viên UEF vào năm 2019.

Liên quan đến vụ việc trên, phía trường Đại học UEF cũng đang chờ kết quả điều tra của các cơ quan chức năng và sẽ có biện pháp xử lý Q theo quy định.

Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, vào chiều 3/12, mạng xã hội lan truyền 2 đoạn clip thời lượng dài khoảng 1 phút ghi lại hình ảnh một cô gái bị đôi nam nữ túm tóc, dùng tay, chân đánh tới tấp trong một chung cư khiến người dân bức xúc.

Theo nội dung clip, khoảng 11h30 ngày 19/11, hai phụ nữ vừa bước ra khỏi thang máy ở tầng trệt của chung cư trên đường Nguyễn Gia Trí (phường 25, quận Bình Thạnh) thì bị hai người (1 nam, 1 nữ) ngồi ở ghế salon lao tới đánh đập.

Thanh niên đã túm tóc cô gái kéo lê ở sảnh và dùng chân đá vào người, còn người phụ nữ đi cùng với thanh niên này cũng liên tục đánh vào người nạn nhân. Thời điểm này, nhân viên bảo vệ chung cư và nhiều người vào can ngăn nhưng đôi nam nữ vẫn đánh vào vùng đầu và chân của cô gái.

Hình ảnh vụ việc cắt từ clip - Ảnh: VietNamNet

Ngoài hành vi đánh đập, thanh niên trên còn chửi bới, cho rằng cô gái “chơi đồ” và đã báo công an. Diễn biến của vụ việc được camera an ninh và người dân dùng điện thoại ghi lại.

Công an phường 25 (quận Bình Thạnh) cho biết, sự việc xảy ra vào ngày 19/11 nhưng nạn nhân không tố giác và cũng không có ai trình báo. Sau khi clip lan truyền trên mạng xã hội, chị M đã đến cơ quan công an trình báo về sự việc bị hành hung.