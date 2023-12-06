Thông tin MỚI trong vụ sập tường bao trường tiểu học khiến 4 người thương vong ở Hà Giang

Đời sống 06/12/2023 10:17

Một bức tường rào cao khoảng 2 m của trường tiểu học bất ngờ đổ sập khiến 1 người chết, 3 người bị thương.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào sáng 6/12, ông Nguyễn Viết Thành - Chủ tịch UBND phường Quang Trung, TP. Hà Giang (tỉnh Hà Giang) cho biết, ba công nhân đang được cấp cứu, dần hồi phục sức khỏe.

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Hiện trường vụ sập tường khiến 4 người thương vong - Ảnh: Báo Tiền Phong

Trước đó, vào khoảng 17h30, ngày 5/12, tại Trường Tiểu học Nguyễn Huệ (phường Quang Trung, TP. Hà Giang), nhóm công nhân bốn người đang sửa chữa lại tường bao, bất ngờ bờ tường gạch đổ sập, đè lên các công nhân trên.

 

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng TP. Hà Giang đã nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường để xác minh, làm rõ nguyên nhân và thiệt hại. Các nạn nhân bị thương được hỗ trợ đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, bức tường vừa bắt đầu thi công vào sáng 5/12, nhóm thợ với 4 người đang thi công cạo vôi vữa tường rào cũ để trát mới, sơn lại tường bao, đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày thì bức tường bất ngờ đổ sập, khiến 4 người thương vong.

Thông tin MỚI trong vụ sập tường bao trường tiểu học khiến 4 người thương vong ở Hà Giang - Ảnh 2
Ba công nhân đang được cấp cứu, dần hồi phục sức khỏe - Ảnh: Báo Người Lao Động

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định, đoạn tường bao bị đổ dài hơn 30m, cao hơn 2m và là bờ tường gạch cũ. Rất may, sự việc xảy ra ngoài giờ lên lớp của các thầy, cô giáo và học sinh.

Bức tường rào bị đổ thuộc Trường Tiểu học Nguyễn Huệ ngăn cách với đường dân sinh. Đây là một hạng mục thuộc Dự án tu sửa trường học do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Hà Giang làm chủ đầu tư.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Sập tường bao trường tiểu học ở Hà Giang: 1 người tử vong, 3 người bị thương

Sập tường bao trường tiểu học ở Hà Giang: 1 người tử vong, 3 người bị thương

Vụ việc xảy ra vào khoảng 17h30 tại trường Tiểu học Nguyễn Huệ, phường Quang Trung, TP Hà Giang.

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