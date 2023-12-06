Sập tường bao trường tiểu học ở Hà Giang: 1 người tử vong, 3 người bị thương

Đời sống 06/12/2023 06:10

Vụ việc xảy ra vào khoảng 17h30 tại trường Tiểu học Nguyễn Huệ, phường Quang Trung, TP Hà Giang.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào ngày 5/12, Công an tỉnh Hà Giang đang điều tra nguyên nhân vụ đổ sập bức tường tại Trường tiểu học Nguyễn Huệ, phường Quang Trung, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang, khiến 1 người chết, 3 người bị thương.

Cụ thể, sáng cùng ngày, nhóm gồm 4 công nhân đến trường tiểu học trên để sửa chữa, trát tường gạch bao quanh trường học. Đến khoảng 17h30, bất ngờ tường bị đổ sập khiến 1 người bị thương nặng và tử vong tại bệnh viện, 3 người bị thương.

Sập tường bao trường tiểu học ở Hà Giang: 1 người tử vong, 3 người bị thương - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ Tin tức thông tấn xã Việt Nam, bốn nạn nhân trong vụ tai nạn gồm: Trương Văn Bình (sinh năm 1983), trú tại thôn Việt Thành, xã Việt Lâm (huyện Vị Xuyên) do bị thương rất nặng nên đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang.

Ba người bị thương đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang gồm: Thèn Văn Điệp (sinh năm 1991), thường trú tại xã Quảng Nguyên, huyện Xín Mần; Lù Đình Tâm (sinh năm 2006), thường trú tại thôn Việt Thành, xã Việt Lâm, huyện Vị Xuyên và Trương Văn Trực (sinh năm 2000), thường trú tại xã Bạch Ngọc, huyện Vị Xuyên.

Sập tường bao trường tiểu học ở Hà Giang: 1 người tử vong, 3 người bị thương - Ảnh 2
Các cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ tai nạn lao động - Ảnh: Tin tức thông tấn xã Việt Nam

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng TP Hà Giang nhanh chóng đến hiện trường, phong tỏa để xác minh, làm rõ nguyên nhân và thiệt hại.  Lực lượng chức năng xác định đoạn tường rào bị đổ có chiều dài hơn 30m, cao 2,1m, đây là bức tường gạch cũ.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng TP Hà Giang điều tra, làm rõ.

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