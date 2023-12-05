Một lãnh đạo UBND xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau cho biết ngành chức năng địa phương đã thành lập đoàn thăm hỏi, hỗ trợ và động viên người thân của các nạn nhân trong vụ thảm án tại ấp Láng Cùng sớm vượt qua đau thương ổn định cuộc sống.
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Theo thông tin từ báo Người Lao Động, liên quan đến vụ án chồng sát hại vợ và cha mẹ vợ gây rúng động ở Cà Mau, một người dân sống gần nhà nạn nhân cho hay vợ chồng ông P.V.S. (69 tuổi, ngụ ấp Láng Cùng) là người hiền lành, đối xử rất tử tế với hàng xóm nhưng sống khép kín.
Con gái ông S. là P.L.K. (38 tuổi) có một đời chồng và 2 người con nhưng đã ly hôn. Sau đó. K. và nghi phạm quen biết rồi sống như vợ chồng gần 1 năm qua. Người phụ nữ này đang mang thai còn khoảng 1 tháng nữa thì sinh con.
Trước đó, theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào sáng 4/12, người dân ở ấp Láng Cùng, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước phát hiện mùi hôi thối phát ra từ nhà ông P.V.S. nên đến kiểm tra, phát hiện ông Sự và vợ T.T.G. (SN 1955) cùng con gái P.L.K (SN 1985, mang song thai nữ gần tới ngày sinh) tử vong bất thường, đang trong tình trạng phân hủy nặng.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã khoanh vùng và bắt giữ Bùi Vũ Khoa (23 tuổi; ngụ thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu), nghi phạm gây ra vụ thảm án.
Tại cơ quan Công an, Khoa khai nhận, do sống cùng với nhà vợ nên giữa hai bên nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Đỉnh điểm mâu thuẫn vào tuần trước, Khoa đã siết cổ mẹ vợ và vợ tử vong, sau đó dùng hung khí sát hại cha vợ.
Khoa còn khai nhận, sau khi sát hại cả nhà vợ, đã lấy trộm tiền của cha vợ rồi bỏ trốn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Cà Mau đã bắt giữ Khoa khi đang lẩn trốn tại xã Định Bình, TP Cà Mau vào lúc 17h15 cùng ngày 4/12. Vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau điều tra mở rộng.