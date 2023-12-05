Lời khai của đối tượng tự xưng đi làm từ thiện, lừa lấy 2 cây vàng của hai cụ già ở TP.HCM

Nghi phạm bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở Q.Bình Thạnh. Lực lượng chức năng đang khẩn trương lấy lời khai nghi phạm để phục vụ công tác điều tra. Bước đầu, người này khai nhận đã bán hết số vàng lấy trộm và dùng tiền này tiêu xài cá nhân và mua lại số vàng khác.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào ngày 5/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vừa bắt giữ nghi phạm là một người đàn ông 35 tuổi trong vụ lừa làm từ thiện rồi trộm 2 lượng vàng của cụ bà ở P.An Phú, TP.Thủ Đức.

Nạn nhân trong vụ việc là cụ bà T.T.C (73 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức), số tài sản bị mất trộm bao gồm 2 sợi dây chuyền vàng, 2 mặt dây chuyền vàng và 4 nhẫn vàng, tổng trị giá hơn 100 triệu đồng.

Công an TP.HCM vừa bắt giữ nghi phạm là một người đàn ông 35 tuổi trong vụ lừa làm từ thiện rồi trộm 2 lượng vàng của cụ bà ở P.An Phú, TP.Thủ Đức - Ảnh: Báo Dân trí

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 2/12, Công an phường An Phú, TP Thủ Đức (TPHCM) tiếp nhận trình báo về việc bà T.T.C. (73 tuổi) và chồng là ông H.VT. (72 tuổi, cùng ngụ TP Thủ Đức) bị kẻ gian giả danh làm từ thiện vào nhà lừa lấy mất khoảng 2 cây vàng.

Khoảng 17h ngày 28/11, khi bà C. nằm võng trước nhà trong một con hẻm trên đường Lương Định Của, phường An Phú, TP Thủ Đức (TPHCM), một thanh niên lạ mặt đi xe máy vào tiếp cận bà. Tại đây, nam thanh niên xưng từng quen biết bà C., đã nhiều lần xuống làm từ thiện.

Sau đó, người này nói với bà C. lát nữa sẽ có đoàn từ thiện tới thăm và cho tiền ông bà. Ngay sau khi lấy được lòng tin bà C., nam thanh niên yêu cầu bà mang vàng đang đeo trên người đi cất để người ta thấy khổ rồi cho tiền.

Nạn nhân trong vụ việc là cụ bà T.T.C (73 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức) - Ảnh: Báo Thanh Niên

Trong lúc bà C. vào giường trong phòng ngủ cất vàng, nam thanh niên cầm điện thoại đi theo quay phim. Người này nói với bà C. vào quay cảnh sinh hoạt gửi qua nước ngoài cho nhà hảo tâm xem để họ gửi tiền về.

Một lúc sau, nam thanh niên gọi ông T. vào phòng ngồi cạnh bà C. trên giường, nơi bà cất vàng để quay phim. Sau khi quay xong, người này nhanh chóng ra ngoài, đưa cho vợ chồng bà C. 500.000 đồng và dặn nếu có người tới hỏi thăm, ông bà cần nói đã có người cho tiền.

Khi nam thanh niên rời đi, bà C. vào phòng kiểm tra phát hiện hai sợi dây chuyền, hai mặt dây và bốn chiếc nhẫn vàng (khoảng 2 cây) đã biến mất. Người thân của hai vợ chồng bà C. đã trình báo công an ngay sau đó.

Theo bà C., số vàng trên là tài sản mà vợ chồng bà tích cóp trong nhiều năm. Một phần trong đó, ông bà được con cháu cho để dưỡng già.

Công an TP Thủ Đức đang tiếp tục lấy lời khai để củng cố hồ sơ, xử lý người đàn ông theo quy định pháp luật.