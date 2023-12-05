Con bị bắt nạt, bố lái ôtô truy đuổi để 'trả thù' khiến 3 người thương vong

Đời sống 05/12/2023 10:29

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 4 người.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào sáng 5/12, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 4 người.

Trong đó, Bùi Huy Mạnh (SN 1979, trú tại Phong Hải, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) bị khởi tố về tội giết người. Nguyễn Văn Mạnh (SN 1988, trú tại TP Hạ Long), Dương Văn Mạnh (SN 1998), Dương Thế Anh (SN 2000), Dương Văn Ngọc (SN 2000) cùng trú tại thị xã Quảng Yên, bị khởi tố về tội danh "Gây rối trật tự công cộng".

Trên tuyến đường thuộc phường Bãi Cháy, Bùi Bảo Ngọc (SN 2007; trú tại phường Hùng Thắng, TP Hạ Long) và nhóm bạn là học sinh đang theo học tại TP Hạ Long và huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng tìm đối tượng đã đánh người trong nhóm để trả thù.

Đến khoảng 3h30 sáng cùng ngày, nhóm Bùi Bảo Ngọc thấy Bùi Đức Việt (SN 2003: trú tại phường Phong Hải, TX Quảng Yên) đi xe máy chở bạn tại ngã tư vòng xuyến 368 phường Bãi Cháy nên đã sử dụng gậy sắt đuổi theo đánh. Việt may mắn trốn thoát và gọi điện cho bố đẻ Bùi Huy Mạnh để thông báo việc mình và nhóm bạn bị đuổi đánh.

Con bị bắt nạt, bố lái ôtô truy đuổi để 'trả thù' khiến 3 người thương vong - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 người thương vong - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Lao Động, sau khi được tin, Bùi Huy Mạnh điều khiển xe ôtô bán tải BKS 14C- 33582 chở 7 người cầm theo nhiều hung khí nguy hiểm tìm nhóm đánh con để đánh trả thù.

Khi phát hiện thấy nhóm của Bùi Bảo Ngọc đang đứng tụ tập tại cây xăng đối diện khách sạn Núi Bài Thơ (phường Bãi Cháy) Bùi Huy Mạnh điều khiển xe ôtô truy đuổi.

Trong quá trình truy đuổi, Mạnh điều khiển xe ôtô đâm thẳng vào đuôi xe môtô do Bùi Bảo Ngọc lái chở theo Đỗ Ngọc Minh và Trần Hoàng Ninh làm xe môtô loạng choạng. Tiếp đó Mạnh điều khiển xe ôtô vượt lên và ép xe môtô Ngọc đang điều khiển, làm xe môtô đâm vào xe ôtô con và xe tải đang đỗ bên phải đường.

Sau khi ép xe gây tai nạn, thấy cả nhóm 3 người nằm bất tỉnh, Mạnh cùng đồng bọn lên xe bỏ trốn. Sau vụ va chạm, Bùi Bảo Ngọc tử vong, Trần Hoàng Ninh thương tích 88% và Đỗ Ngọc Minh thương tích 10%.

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