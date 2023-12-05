Xót xa bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ngoài đường trong ngày gió lạnh ở Lạng Sơn

Đời sống 05/12/2023 06:10

Lại diện lãnh đạo UBND xã Hồ Sơn (huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn) cho biết, anh N.A.T. trong lúc đi ship hàng tại khu vực trạm y tế cũ của xã đã phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ cạnh đường.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, lãnh đạo UBND xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng xác nhận, vào khoảng 14h25 ngày 4/12, anh N.A.T (SN 2003, trú tại thôn Ba Nàng, xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng) khi đi làm tại khu vực thôn Na Hoa, xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng, phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ cạnh đường.

Kiểm tra, anh T xác định trẻ sơ sinh chừng vài ngày tuổi, giới tính nữ. Do thời tiết lạnh nên mặt mũi bé tím tái mặc dù được quấn trong một chiếc áo phông đen và bọc trong túi nilon màu xanh.

Xót xa bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ngoài đường trong ngày gió lạnh ở Lạng Sơn - Ảnh 1
Bé gái nặng 2,7kg - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương, các ngành chức năng đã đưa trẻ sơ sinh đến cơ sở y tế địa phương.

Qua thăm khám, kiểm tra, bé có cân nặng 2,7kg, hiện tình trạng sức khỏe đã ổn định.

Ngay trong chiều 4/12, các ngành chức năng huyện Hữu Lũng tiến hành làm các thủ tục đề nghị chuyển trẻ sơ sinh kể trên vào cơ sở Bảo trợ xã hội tỉnh Lạng Sơn để chăm sóc, nuôi dưỡng và thực hiện các thủ tục tìm người thân theo quy định của pháp luật.

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