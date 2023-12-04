Đốt than sưởi ấm khiến 2 người lớn và cháu bé mới 12 ngày tuổi nhập viện cấp cứu

Sau khi về tới nhà, anh Thống cùng hàng xóm phá cửa để vào thì phát hiện chị Tuyền cùng mẹ vợ là bà Hoàng Thị Hồng (SN 1964) và đứa con nhỏ mới 12 ngày tuổi nằm bất tỉnh trên giường.

Theo thông tin từ báo Hà Tĩnh, vào sáng 4/12, một số người dân thấy căn nhà của gia đình chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền (SN 1995, trú thôn Phù Ích, xã Ích Hậu) có dấu hiệu bất thường nên đã gọi điện cho chồng chị Tuyền là anh Nguyễn Xuân Thống về kiểm tra.

Sau khi về tới nhà, anh Thống cùng hàng xóm phá cửa để vào thì phát hiện chị Tuyền cùng mẹ vợ là bà Hoàng Thị Hồng (SN 1964) và đứa con nhỏ mới 12 ngày tuổi nằm bất tỉnh trên giường, bên cạnh có 1 chậu than đang ấm. Căn phòng chỉ rộng chừng 10 m2 và đóng kín cửa.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Ích Hậu và nhân viên y tế đã đến hiện trường, sơ cứu ban đầu cho các nạn nhân và nhanh chóng đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh để cấp cứu. Hiện, chị Tuyền và con nhỏ đã tỉnh táo, bà Hồng phải thở máy.

Nồi than được người thân chuẩn bị để sưởi ấm cho mẹ con chị T. - Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam

Trước đó, theo thông tin từ VOV, một sự việc tương tự xảy ra vào ngày 22/12, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận điều trị cho 3 trường hợp bị ngộ độc khí. Cụ thể, ba bệnh nhân gồm bé trai N.Đ.T. (gần 1 tháng tuổi), chị N.T.B. (34 tuổi) và anh N.Đ.P. (34 tuổi, trú xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).

Theo chính quyền địa phương, chị B. (vợ anh P.) mới sinh bé T. được gần 1 tháng. Gia đình thường đốt than củi trong phòng kín để sưởi ấm.

Sáng 22/12, người anh trai không thấy anh P. dậy chở hai con đầu đi học nên sang gọi nhưng không được. Anh này phá cửa vào và phát hiện cả ba người đang bất tỉnh.

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