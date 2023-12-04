Một chiếc xe Mercedes đã đâm đổ tường căn nhà cổ trên phố Hàng Bạc (Hà Nội) vào rạng sáng ngày 4/12.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào sáng 4/12, lãnh đạo UBND phường Hàng Bạc cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 3h cùng ngày.

Thời điểm trên, chiếc ô tô Mercedes GLC 63S do một nữ tài xế điều khiển, khi tới trước số nhà 47 Hàng Bạc thì bất ngờ tông trực diện vào căn nhà này. Cú tông khiến một phần tường đỡ mái hiên của căn nhà bị đổ sập, nửa đầu ô tô nằm lọt bên trong.

Dựa vào nhận định ban đầu, lãnh đạo UBND phường Hàng Bạc cho biết, trong lúc lái xe đêm muộn, nữ tài xế bị nhầm chân ga nên đã tông trúng căn nhà cổ.

Xe Mercedes đâm đổ tường căn nhà cổ trên phố Hàng Bạc, Hà Nội - Ảnh: VietNamNet

Chiếc Mercedes GLC63S tông sập một bên tường đỡ mái hiên căn nhà cổ - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt để bảo vệ hiện trường. Đồng thời trong sáng cùng ngày, cứu hộ đang tiến hành chống đỡ các kết cấu chính của nhà trước khi đưa ô tô ra ngoài.

Vụ việc đang được Công an quận Hoàn Kiếm thụ lý. Phía chính quyền đang cho cán bộ lập biên bản sự việc, sau đó hướng dẫn chủ nhà khôi phục hiện trạng của căn nhà cổ. Tài xế gây tai nạn đồng ý bồi thường thiệt hại cho chủ nhà.

Một bên tường đỡ mái hiên căn nhà cổ bị đổ sập - Ảnh: Báo Dân trí

Ngoài ra, đây được cho là ngôi nhà cổ nhất phố cổ Hà Nội, xây dựng từ năm 1880. Đặc trưng ngôi nhà cổ này có lối đi ở giữa, mặt tiền nhô cao và đặc biệt là không có vỉa hè. Ngôi nhà này có nhiều thế hệ sinh sống, những năm qua, một số hạng mục đã xuống cấp.

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