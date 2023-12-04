Nạn nhân trong vụ việc là em Hoàng Long V (SN 2007) ở thôn Cao Thượng, xã Đồng Cốc, học sinh lớp 11 tại một trường THPT trên địa bàn huyện Lục Ngạn.

Theo thông tin từ báo An ninh thủ đô, vụ nổ xảy ra vào sáng 3/12, khi người dân khu vực nghe thấy tiếng nổ lớn. Sau đó chạy tới hiện trường thì thấy căn bếp của 1 ngôi nhà trong cảnh tan hoang, đồ đạc đổ vỡ, phần mái đã sụp xuống.

Nạn nhân trong vụ việc là em Hoàng Long V. (SN 2007) ở thôn Cao Thượng, xã Đồng Cốc, học sinh lớp 11 tại một trường THPT trên địa bàn huyện Lục Ngạn.

Cũng tại hiện trường vụ nổ, người dân phát hiện một người trong tình trạng nằm bất động và bị thương tích... Nạn nhân đã được chuyển đi bệnh viện cấp cứu.

Về tình hình sức khỏe của nạn nhân vụ nổ trên, đại diện lãnh đạo xã Đồng Cốc cho biết chưa nhận được thêm bất cứ thông báo nào của bệnh viện, chỉ biết khi được đưa đi cấp cứu thì nạn nhân bị thương khá nặng.

Hiện trường sau vụ nổ - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, nguyên nhân của vụ nổ là do em Long V. đã tự học chế pháo trên mạng Internet rồi mua nguyên liệu về thực hiện. Khi V đang nhồi thuốc pháo thì xảy ra vụ nổ khiến hai bàn tay nạn nhân dập nát, khuôn mặt biến dạng. Ngay sau đó, em V được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị đa chấn thương.

Tại hiện trường sau vụ nổ, gạch ngói, đồ dùng trong nhà bếp rơi vỡ ngổn ngang.

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