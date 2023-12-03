Xót xa đôi vợ chồng già mất hai cây vàng vì tin lời đối tượng giả làm từ thiện

Đời sống 03/12/2023 06:30

Ngày 2-12, Công an phường An Phú, TP Thủ Đức (TP HCM) đã ghi nhận, lập hồ sơ về việc bà T.T.C (73 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) trình báo bị kẻ gian lừa lấy mất khoảng hai lượng vàng (khoảng 140 triệu đồng).

Theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 17h ngày 28/11, khi bà T.T.C. (73 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) nằm võng trước nhà trong một con hẻm trên đường Lương Định Của, phường An Phú, TP Thủ Đức (TPHCM), một thanh niên lạ mặt đi xe máy vào tiếp cận bà. Tại đây, nam thanh niên xưng từng quen biết bà C., đã nhiều lần xuống làm từ thiện.

Xót xa đôi vợ chồng già mất hai cây vàng vì tin lời đối tượng giả làm từ thiện - Ảnh 1
Giả vờ làm từ thiện, một thanh niên đã lừa lấy của đôi vợ chồng già ở TP Thủ Đức, TP.HCM 2 cây vàng - Ảnh: Báo Người Lao Động

 

Sau đó, người này nói với bà C. lát nữa sẽ có đoàn từ thiện tới thăm và cho tiền ông bà. Ngay sau khi lấy được lòng tin bà C., nam thanh niên yêu cầu bà mang vàng đang đeo trên người đi cất để người ta thấy khổ rồi cho tiền.

Trong lúc bà C. vào giường trong phòng ngủ cất vàng, nam thanh niên cầm điện thoại đi theo quay phim. Người này nói với bà C. vào quay cảnh sinh hoạt gửi qua nước ngoài cho nhà hảo tâm xem để họ gửi tiền về. "Người này nói từ Vũng Tàu lên cho tiền tôi nhiều lần rồi. Do một phần tôi lớn tuổi cùng với việc người thanh niên liên tục trò chuyện tỏ ra quen biết từ trước khiến tôi mất cảnh giác rồi làm theo lời người này. Lúc vào nhà cất vàng tôi đã không quan sát", bà C. nói.

Xót xa đôi vợ chồng già mất hai cây vàng vì tin lời đối tượng giả làm từ thiện - Ảnh 2
Camera an ninh nhà dân ghi cảnh nam thanh niên vào nhà bà C. - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, nam thanh niên gọi ông T. vào phòng ngồi cạnh bà C. trên giường, nơi bà cất vàng để quay phim. Sau khi quay xong, người này nhanh chóng ra ngoài, đưa cho vợ chồng bà C. 500.000 đồng và dặn nếu có người tới hỏi thăm, ông bà cần nói đã có người cho tiền.

Khi nam thanh niên rời đi, bà C. vào phòng kiểm tra phát hiện hai sợi dây chuyền, hai mặt dây và bốn chiếc nhẫn vàng (khoảng 2 cây) đã biến mất. Người thân của hai vợ chồng bà C. đã trình báo công an ngay sau đó.

Theo bà C. số vàng trên là tài sản mà vợ chồng bà tích cóp trong nhiều năm. Một phần trong đó, ông bà được con cháu cho để dưỡng già. Vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.

Ô tô du lịch chở học sinh đi tham quan bốc cháy dữ dội ở Hoà Bình

Ô tô du lịch chở học sinh đi tham quan bốc cháy dữ dội ở Hoà Bình

Ông Bùi Đức Thuận, Phó chủ tịch UBND xã Cao Sơn (huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) xác nhận thông tin về 1 vụ cháy xe ô tô xảy ra trên địa bàn vào trưa ngày 2/12.

Xem thêm
Từ khóa:   lừa đảo tiền từ thiện tin nóng tin moi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Dinh dưỡng 3 giờ 24 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 39 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 34 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 39 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lật xe đầu kéo, thùng hàng đổ xuống nhà dân khiến 3 người tử vong

Lật xe đầu kéo, thùng hàng đổ xuống nhà dân khiến 3 người tử vong

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu