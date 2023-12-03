Xót xa đôi vợ chồng già mất hai cây vàng vì tin lời đối tượng giả làm từ thiện

Theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 17h ngày 28/11, khi bà T.T.C. (73 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) nằm võng trước nhà trong một con hẻm trên đường Lương Định Của, phường An Phú, TP Thủ Đức (TPHCM), một thanh niên lạ mặt đi xe máy vào tiếp cận bà. Tại đây, nam thanh niên xưng từng quen biết bà C., đã nhiều lần xuống làm từ thiện.

Sau đó, người này nói với bà C. lát nữa sẽ có đoàn từ thiện tới thăm và cho tiền ông bà. Ngay sau khi lấy được lòng tin bà C., nam thanh niên yêu cầu bà mang vàng đang đeo trên người đi cất để người ta thấy khổ rồi cho tiền.

Trong lúc bà C. vào giường trong phòng ngủ cất vàng, nam thanh niên cầm điện thoại đi theo quay phim. Người này nói với bà C. vào quay cảnh sinh hoạt gửi qua nước ngoài cho nhà hảo tâm xem để họ gửi tiền về. "Người này nói từ Vũng Tàu lên cho tiền tôi nhiều lần rồi. Do một phần tôi lớn tuổi cùng với việc người thanh niên liên tục trò chuyện tỏ ra quen biết từ trước khiến tôi mất cảnh giác rồi làm theo lời người này. Lúc vào nhà cất vàng tôi đã không quan sát", bà C. nói.