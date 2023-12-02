Ô tô du lịch chở học sinh đi tham quan bốc cháy dữ dội ở Hoà Bình

Đời sống 02/12/2023 20:10

Ông Bùi Đức Thuận, Phó chủ tịch UBND xã Cao Sơn (huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) xác nhận thông tin về 1 vụ cháy xe ô tô xảy ra trên địa bàn vào trưa ngày 2/12.

Theo thông tin từ báo Lao Động, vào chiều 2/12, lãnh đạo UBND xã Cao Sơn, huyện Lương Sơn xác nhận, trưa cùng ngày, trên địa bàn đã xảy ra vụ cháy xe ô tô.

Cụ thể, sự việc xảy ra vào khoảng 11h cùng ngày, tại bãi đỗ xe của Khu du lịch Bản Mường Xanh (thôn Bằng Gà, xã Cao Sơn). Một số người chứng kiến sự việc cho biết, thời điểm xảy ra vụ cháy, chiếc xe du lịch này đang dừng đỗ trong bãi, sau khi đưa học sinh đi thăm quan nông trại trong Bản Mường Xanh. Lúc này, ôtô du lịch khóa cửa, không có khách và tài xế trên xe.

Ô tô du lịch chở học sinh đi tham quan bốc cháy dữ dội ở Hoà Bình - Ảnh 1
Chiếc xe bị ngọn lửa nuốt trọn nhưng may mắn khi vụ cháy không ghi nhận trường hợp thương vong nào - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Khi phát hiện chiếc xe bốc cháy, người dân và nhân viên khu du lịch đã sử dụng bình cứu hỏa xách tay để khống chế ngọn lửa nhưng bất thành. Lửa cháy dữ dội và lan nhanh chóng ra toàn bộ chiếc xe cùng khói đen nghi ngút.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an huyện Lương Sơn đã điều động xe chữa cháy và lực lượng PCCC&CNCH tới tham gia chữa cháy kịp thời. Đám cháy được dập tắt ngay sau đó.

Vụ việc cũng may mắn khi không ghi nhận thiệt hại về người; thiệt hại về tài sản vẫn đang được thống kê. Hiện nguyên nhân đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Ô tô du lịch chở học sinh đi tham quan bốc cháy dữ dội ở Hoà Bình - Ảnh 2
Hiện trường vụ cháy xe - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ VTC News, cách đây không lâu, tại Đồng Nai cũng xảy ra vụ cháy cháy xe giường nằm trên Quốc lộ 51, đoạn qua địa bàn phường Phước Tân (TP Biên Hoà). Khoảng 3h15 cùng ngày, xe ô tô khách giường nằm mang BKS: 72B-006.42 chở 23 hành khách chạy trên Quốc lộ 51. Khi xe đến địa phận phường Phước Tân thì bất ngờ bốc cháy phần đầu xe.

Phát hiện sự cố, lái xe lập tức di chuyển xe vào lề đường, hô hoán tất cả hành khách xuống xe. Chỉ sau ít phút, ngọn lửa lan nhanh và bao trùm toàn bộ chiếc xe.

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC TP Biên Hoà và huyện Long Thành đã huy động 2 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng chiếc xe và hành lý của hành khách bị thiêu rụi hoàn toàn.

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