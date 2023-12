Suốt 3 ngày qua, hàng trăm người cùng giúp gia đình chị Huyền tìm kiếm cháu An. Rất may, sau nhiều nỗ lực, cháu An đã được tìm thấy kịp thời và không bị ảnh hưởng sức khỏe, tính mạng.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, vào sáng 2/12, ông Nguyễn Đình Hanh, Chủ tịch UBND phường Quỳnh Xuân, TX Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, sáng nay cơ quan chức năng tìm thấy cháu bé Đ.P.A. (2 tuổi, trú ở K.12, phường Quỳnh Xuân) mất tích bí ẩn vào 3 ngày trước. Cháu bé được tìm thấy lúc 8h20 cùng ngày. Địa điểm cháu được tìm thấy ở trên ngọn đồi phía sau nhà, cách khoảng 300m. Hiện trường nơi tìm thấy cháu bé có nhiều bụi rậm, hào sâu, khe cạn. Hiện trường nơi cháu bé được tìm thấy - Ảnh: VTC News Ông Lê Khắc Trung (khối trưởng K.12, anh em họ hàng trong gia đình cháu bé) cùng lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nhiều ngày nay đưa ra nghi vấn quanh việc cháu bé được tìm thấy. Ông Trung cho rằng, địa điểm cháu bé được tìm thấy sáng ngày 2/12 trước đó đã được lực lượng chức năng và người thân rà soát, tìm kỹ trong ba ngày qua nhưng thời điểm đó không có dấu vết để lại. Khi lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm bất ngờ nghe tiếng khóc của bé ở địa điểm này. Lần theo tiếng khóc, phát thấy cháu ở dưới khe (không có nước) sâu khoảng 4m, rộng 4m. Điều lạ là những ngày qua trên địa bàn có mưa nhưng lúc tìm thấy, đầu tóc bé, quần áo đều khô ráo. Hơn nữa, sức khỏe cháu bé khá ổn trong khi cháu mất tích từ chiều 29/11. Về sự việc này, lãnh đạo UBND phường Quỳnh Xuân cho biết, trước hết các lực lượng đang lo cho sức khỏe cũng như ổn định tâm lý cháu bé. Bé An trong vòng tay ấm áp của người thân - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM Trước đó, theo thông tin từ VTC News, vào khoảng 14h30 ngày 29/11, vợ chồng anh Đoàn Văn Lực (SN 1991) và chị Lê Thị Huyền (SN 1993, trú khối 12, phường Quỳnh Xuân) đi làm nên gửi con trai là Đoàn Phúc An ở nhà cùng bà. Thấy người anh trai 7 tuổi đi ra cổng nhà, bé Phúc An theo sau. Ít phút sau không thấy bé đâu, người bà hỏi anh trai bé An mới biết cháu ra cổng, liền đi tìm kiếm. Tìm khắp các nhà người thân, hàng xóm xung quanh nhưng không thấy An nên bà đã báo cho bố mẹ cháu. Gia đình đã đi trích xuất các camera khu vực xung quanh nhưng không hề thấy hình ảnh cháu bé. Chiều tối cùng ngày, gia đình chị Huyền đã trình báo sự việc lên Công an phường Quỳnh Xuân để nhờ giúp đỡ tìm kiếm. Cùng lúc đó, gia đình chị Huyền đã chia sẻ hình ảnh bé An lên các trang mạng xã hội với mong muốn sớm tìm thấy con. Liên tiếp phát hiện 3 quả bom lớn gần trường học, khu dân cư ở Quảng Bình Từ ngày 27/11 đến 30/11, Nhóm Cố vấn Bom mìn (MAG) tại Việt Nam đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan xử lý, di dời an toàn 3 quả bom lớn sót lại sau chiến tranh. https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhieu-nghi-van-at-ra-sau-khi-tim-thay-chau-be-2-tuoi-bi-mat-tich-3-ngay-noi-tim-thay-co-nhieu-bui-ram-hao-sau-khe-can-634887.html Theo Minh Thư (TH) | Phụ Nữ Sức Khỏe Link bài gốc Copy link https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhieu-nghi-van-at-ra-sau-khi-tim-thay-chau-be-2-tuoi-bi-mat-tich-3-ngay-noi-tim-thay-co-nhieu-bui-ram-hao-sau-khe-can-634887.html