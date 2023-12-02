Liên tiếp phát hiện 3 quả bom lớn gần trường học, khu dân cư ở Quảng Bình

Đời sống 02/12/2023 12:00

Từ ngày 27/11 đến 30/11, Nhóm Cố vấn Bom mìn (MAG) tại Việt Nam đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan xử lý, di dời an toàn 3 quả bom lớn sót lại sau chiến tranh.

Theo thông tin từ VOV, gia đình bà Hoàng Thị Lân, ở xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình bất ngờ phát hiện quả bom khi đang đào đất để xây hố biogas nuôi lợn. Gia đình bà Lân đã dừng đào bới, giữ nguyên hiện trường và báo cho chính quyền xã. Đội xử lý bom mìn lưu động MAG tại Quảng Bình đã cử chuyên gia đến khu vực phát hiện quả bom.

Sau hơn 2 giờ đồng hồ, lực lượng chức năng đã làm lộ thiên quả bom hoàn toàn và xác định đây là loại bom M117 có trọng lượng hơn 300kg. Các chuyên gia của MAG đã kiểm tra quả bom kỹ lưỡng, đưa về trạng thái an toàn và vận chuyển quả bom về kho hủy nổ tập trung.

Vào ngày 27/11, gia đình bà Hoàng Thị Lân (ở xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch) trong lúc đào đất để xây chuồng trại chăn nuôi lợn thì bất ngờ phát hiện một vật lạ. Nghi là đuôi của quả bom nên gia đình bà đã giữ nguyên hiện trường và thông báo tới chính quyền.

Các chuyên gia của MAG đã kiểm tra quả bom kỹ lưỡng, đưa về trạng thái an toàn để di chuyển và vận chuyển quả bom về kho hủy nổ tập trung.

Liên tiếp phát hiện 3 quả bom lớn gần trường học, khu dân cư ở Quảng Bình - Ảnh 1
Quả bom M117 được gia đình chị Lân phát hiện ở huyện Bố Trạch - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, một người dân tại xã biên giới Trọng Hóa, huyện Minh Hóa trong khi đi xúc cá bên bờ suối thì bất ngờ thấy một quả bom nằm lộ thiên.

Vị trí quả bom nằm dưới một hố cạn, bên bờ suối giáp với khu vực rừng trồng phía sau Trạm kiểm lâm xã Trọng Hóa, cách nhà dân khoảng 100m. Đội xử lý lưu động của MAG sau đó đã có mặt và xác định đây là bom loại M117.

Sau khi quả bom được các chuyên gia xử lý an toàn để di chuyển, đội hợp sức khiêng quả bom nặng hơn 300kg này dọc 300m đường đồi dốc quanh co để đưa quả bom lên xe chuyên dụng và vận chuyển về kho chờ huỷ nổ trong ngày.

Liên tiếp phát hiện 3 quả bom lớn gần trường học, khu dân cư ở Quảng Bình - Ảnh 2
Người dân ở Quảng Bình liên tiếp phát hiện ba quả bom lớn nặng hàng trăm kg - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Ngày 30/11, một người dân tại xã miền núi Dân Hóa, huyện Minh Hóa tiếp tục phát hiện một quả bom trong lúc đi rà phế liệu.

Nhận được tin báo, các chuyên gia của MAG có mặt xác định đây là loại bom MK81 có trọng lượng khoảng 118kg. Vị trí quả bom cách nhà văn hóa của bản Bãi Dinh và Trường tiểu học Dân Hóa khoảng 500m.

Các chuyên gia đã xử lý và đưa quả bom về trạng thái an toàn để di chuyển về khu vực có kiểm soát chờ huỷ nổ tập trung.

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