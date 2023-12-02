Mẹ bật khóc khi tìm thấy con trai 2 tuổi mất tích sau 3 ngày: Tìm thấy cháu bé trên đồi keo cách nhà 100m

Đời sống 02/12/2023 10:06

Sau hơn 2 ngày tìm kiếm, người dân đã tìm thấy cháu Phúc An bị kẹt ở khe nước trên đồi, cách nhà chừng vài trăm mét.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào sáng 1/12, ông Nguyễn Đình Hanh - Chủ tịch UBND phường Quỳnh Xuân (thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) cho biết, người dân và cơ quan chức năng đã tìm thấy cháu bé Đoàn Phúc An bị mất tích hơn 2 ngày trước.

Cụ thể, lúc 8h25 sáng cùng ngày, người dân đã tìm thấy cháu Phúc An đang bị mắc kẹt ở khe nước trên đồi sau nhà. Vị trí phát hiện cháu Phúc An cách nhà chừng vài trăm mét. Khe nước nơi phát hiện cháu bé là khe nước bằng đất. Thời điểm này nước ít nhưng cháu bé bị mắc kẹt không lên được.

Mẹ bật khóc khi tìm thấy con trai 2 tuổi mất tích sau 3 ngày: Tìm thấy cháu bé trên đồi keo cách nhà 100m - Ảnh 1
Sau 3 ngày tìm kiếm suốt đêm, cháu bé đã trở về an toàn - Ảnh: Báo Giao thông

Chủ tịch phường Quỳnh Xuân cho biết thêm, lúc phát hiện cháu Phúc An vẫn khỏe mạnh, tinh thần có hoảng sợ, khóc nhiều. Trên người cháu bé cũng có một ít vết xước trên cơ thể. Sau khi tìm thấy, người thân đã đưa cháu bé về nhà ủ ấm và cho ăn.

Nghe tin cháu Phúc An được tìm thấy khỏe mạnh, rất đông người dân, hàng xóm đến thăm hỏi. Cơ quan công an hiện cũng đã đến tiếp cận để làm rõ nguyên nhân sự việc.

Mẹ bật khóc khi tìm thấy con trai 2 tuổi mất tích sau 3 ngày: Tìm thấy cháu bé trên đồi keo cách nhà 100m - Ảnh 2
Hàng trăm người đã vào cuộc hỗ trợ gia đình tìm kiếm cháu bé - Ảnh: Báo Tiền Phong

 

Trước đó, theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, chiều 29/11, cháu Đoàn Phúc An (2 tuổi, trú phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai) theo anh trai 7 tuổi ra cổng nhà. Ít phút sau không thấy cháu Phúc An người thân tá hỏa đi tìm kiếm khắp nơi không được nên trình báo lên chính quyền địa phương, cơ quan công an.

Cháu Phúc An là con trai thứ 3 trong gia đình có 4 anh em. Gia đình cháu Phúc An làm nông và từ trước đến nay không có mâu thuẫn gì với ai.

Sau khi cháu Phúc An bị mất tích, hàng trăm người gồm nhiều lực lượng chức năng, cơ quan công an, người dân đã có mặt tại hiện trường để hỗ trợ tìm kiếm cháu bé.

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