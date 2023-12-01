Hai vợ chồng điều khiển xe máy va chạm với ôtô tải tại điểm giao với đường sắt Bắc - Nam khiến cả hai thương vong.

Theo thông tin từ báo Lao Động, vào chiều 1/12, lực lượng chức năng TP.Huế cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe ben và xe máy khiến một phụ nữ tử vong.

Người chồng bàng hoàng khi người vợ chết thảm sau va chạm với xe ben ngay điểm giao với đường sắt - Ảnh: Báo Lao Động

Cụ thể, khoảng 10h30 ngày 1/12, xe tải ben BS 75C-062.69 do tài xế T.T.T (23 tuổi, trú tại xã Phú Hồ, H.Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) điều khiển chạy hướng từ đường Lê Duẩn rẽ trái qua đoạn giao với đường sắt để sang đường Kim Long (TP.Huế) thì xảy ra va chạm với xe máy.

Xe máy này chạy cùng chiều xe ben, do ông L.V.M (67 tuổi, trú đường Bùi Thị Xuân, TP.Huế) điều khiển, chở vợ là bà N.T.H (67 tuổi).

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Thanh niên

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, cú va chạm mạnh khiến vợ chồng ông M. ngã xuống đường. Bà H. tử vong tại chỗ, ông M. bị thương.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng TP.Huế có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Khu vực xảy ra vụ tai nạn có lưu lượng phương tiện giao thông đông đúc, đường hẹp nên thường xảy ra kẹt xe vào giờ cao điểm.

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