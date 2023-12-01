Nạn nhân là ông Vũ Văn Th. (SN 1944) đã bị cháu nội là Vũ Văn Tùng (SN 2005) dùng búa đập vào đầu khiến ông Th. tử vong.

Theo thông tin từ báo Lao Động, vào trưa ngày 1/12, một vị lãnh đạo UBND phường Phương Nam, TP Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng do cháu dùng búa đánh chết ông nội.

Cụ thể, vào hồi 7h44 cùng ngày xảy ra một vụ án mạng tại Tổ 1, khu Đá Bạc, phường Phương Nam, TP Uông Bí. Nạn nhân là ông Vũ Văn Thạnh (SN 1944), còn thủ phạm là cháu trai của nạn nhân - Vũ Văn Tùng.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là trong khi đang ăn sáng, ông Thạnh và cháu trai đã xảy ra cãi vã. Lúc này, Tùng đã dùng búa đập vào đầu ông nội khiến nạn nhân tử vong.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ án mạng - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Dân Việt, ngay sau khi Tùng gây án mạng, gia đình đã bắt nghi phạm, đưa lên cơ quan chức năng. Theo thông tin của gia đình thì Tùng có biểu hiện tâm thần.

Hiện tại, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

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