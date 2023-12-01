Theo thông tin từ báo Dân trí, vào ngày 1/12, Công an huyện Củ Chi (TPHCM) đang tạm giữ Nguyễn Minh Tuấn (39 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai không có chỗ ở ổn định, sống lang bạt và nghiện ma túy. Sau khi trộm xe máy của anh P., Tuấn mang đi bán cả xe lẫn hàng hóa cho một đối tượng chưa rõ lai lịch được khoảng 1,5 triệu đồng. Số tiền này, Tuấn mua ma túy để sử dụng.

Camera ghi lại hình ảnh Tuấn lấy xe máy và hàng hóa của anh P. chạy đi - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, sau khi tiếp nhận thông tin từ bị hại, Công an huyện Củ Chi đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy xét. Cùng thời điểm này, một số người dân ở xã Tân Thông Hội cũng phát hiện người đàn ông có trang phục, dáng vẻ như của nghi phạm nên trình báo công an.

Công an huyện Củ Chi nhanh chóng tới khu vực, làm việc với và xác định đây là Tuấn. Tuy nhiên, người này tỏ ra có kinh nghiệm, thái độ bất hợp tác, nói thời điểm xảy ra vụ việc mình đang ở nhà để sửa xe. Tuy nhiên, từ bộ quần áo phơi ngay trước cửa đã tố cáo chính anh ta. Đây chính là chiếc áo màu đỏ với số 99 trước ngực và chiếc quần ngắn, in hoa văn, đôi dép… Với những hình ảnh và thông tin không thể chối cãi, Tuấn đã cúi đầu nhận tội.

Công an cũng phát hiện bộ quần áo, Tuấn sử dụng khi đi trộm đang phơi trước nơi ở - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Trước đó, khoảng 13h40 ngày 29/11, anh P. điều khiển xe máy chở theo thùng hàng đến căn nhà dân trên đường Phạm Văn Chèo (thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi) để lấy hàng. Đến nơi, anh P. dựng xe trước cổng và đi bộ vào trong để lấy hàng hóa đi giao cho khách.

Khoảng 2 phút sau, một người đàn ông mặc áo thun màu đỏ, có hoa văn màu trắng, mặc quần lửng màu xanh đi bộ đến ngồi lên xe nổ máy rời đi. Anh P. phát hiện nên hô hoán và đuổi theo nhưng không kịp.

Nạn nhân cho biết, chiếc xe trị giá 24 triệu đồng, trong thùng có 34 đơn hàng của khách trị giá khoảng 10 triệu đồng. Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.