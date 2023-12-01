Kể lại giây phút cứu 2 bà cháu mắc kẹt trong vụ cháy nhà 5 tầng: Chậm vài phút thì nạn nhân có thể đã không qua khỏi

Đời sống 01/12/2023 06:30

2 bà cháu được cứu sống khỏi ngôi nhà cháy là một kỳ tích vì chỉ chậm vài phút thì nạn nhân có thể đã không qua khỏi.

Theo thông tin từ VietNamNet, 30/11, hai bà cháu được lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Đống Đa cứu thoát tại vụ cháy nhà 5 tầng trên phố Yên Lãng. Theo chiến sĩ PCCC, nếu việc cứu hộ nạn nhân chỉ chậm 1-2 phút thì họ có thể sẽ rất nguy kịch.

Kể lại giây phút cứu 2 bà cháu mắc kẹt trong vụ cháy nhà 5 tầng: Chậm vài phút thì nạn nhân có thể đã không qua khỏi - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy - Ảnh: VietNamNet

 

Khoảng 5h20 cùng ngày xảy ra vụ cháy tại số 146 phố Yên Lãng, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa. Công an quận Đống Đa đã điều động 2 xe chữa cháy, cùng cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa và cứu được 2 bà cháu mắc kẹt trong tầng 4.

Là người đã nhường mặt nạ phòng, chống khí độc và cõng người phụ nữ khoảng 60 tuổi ra ngoài, trung úy Nguyễn Thanh Tùng - Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Đống Đa, vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc phát hiện 2 nạn nhân đang bất tỉnh trong tầng 4.

Anh Tùng kể lại, lúc hơn 5h sáng khi đến hiện trường vụ cháy, được sự phân công của chỉ huy, anh tiến vào bên trong trinh sát đám cháy cùng đồng đội tìm kiếm người bị nạn. Tại tầng 4 tổ trinh sát phát hiện 2 nạn nhân là cháu bé khoảng 8 tuổi và 1 bác khoảng 60 tuổi bất tỉnh, ngạt khói. Khi kiểm tra, nạn nhân có dấu hiệu của sự sống, anh Tùng nhanh chóng sử dụng mặt nạ phòng, chống khí độc của bản thân cho người bị nạn 60 tuổi, còn đồng đội nhường mặt nạ cho nạn nhân 8 tuổi.

 

Kể lại giây phút cứu 2 bà cháu mắc kẹt trong vụ cháy nhà 5 tầng: Chậm vài phút thì nạn nhân có thể đã không qua khỏi - Ảnh 2
Trung úy Nguyễn Thanh Tùng - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, trung úy Tùng, quá trình đưa nạn nhân xuống, anh cùng các đồng đội thường xuyên trấn an, động viện nạn nhân bằng lời nói: “bác và cháu cố gắng lên” và mong muốn họ được an toàn. Đám cháy ở khu vực tầng 3 khiến khói và khí độc có bay lên các tầng phía trên nên quá trình tiếp cận nạn nhân gặp rất nhiều khó khăn. Nếu 2 nạn nhân ở khu vực đó thêm một phút nào thì có thể nguy hiểm đến tính mạng.

 

Cũng trong nhóm trinh sát đám cháy cùng trung úy Tùng, hạ sĩ Đặng Đình Bình Phước là người đã nhường mặt nạ phòng, chống khói độc cho nạn nhân 8 tuổi. Hạ sĩ Phước kể, khi tiếp cận nạn nhân 8 tuổi đã trong tình trạng ngạt khí nên anh sơ cứu nạn nhân và để cho nạn nhân hít thở được không khí sạch.

Quá trình cứu nạn nhân chỉ diễn ra trong khoảng thời gian 3 phút. Nạn nhân 8 tuổi không hoàn toàn tỉnh táo, anh Phước dùng tay mở miệng em ra để có thể hô hấp bằng đường miệng qua mặt nạ của mình.

Theo hạ sĩ Phước, lúc thấy nạn nhân vẫn còn sự sống bản thân chỉ nghĩ làm sao để có thể đưa họ xuống dưới một cách nhanh nhất.

 

Kể lại giây phút cứu 2 bà cháu mắc kẹt trong vụ cháy nhà 5 tầng: Chậm vài phút thì nạn nhân có thể đã không qua khỏi - Ảnh 3
Nạn nhân là cháu bé 8 tuổi được cấp cứu tại bệnh viện - Ảnh: VietNamNet

Liên quan đến vụ cháy, trung tá Thịnh Vũ Khanh - Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH quận Đống Đa cho biết, khi tiếp nhận tin báo cháy, đơn vị đã xuất 2 xe chữa cháy và chỉ 5 phút sau đến hiện trường. Tại đây, lửa đã bùng ra phía ngoài căn nhà, khi mũi trinh sát tiếp cận tầng 4 thì phát hiện có 2 nạn nhân ngủ nghỉ trong phòng có dấu hiệu ngạt khói.

Theo trung tá Khanh, trong vụ cháy này, nếu việc cứu hộ các nạn nhân chỉ chậm 1-2 phút thì nạn nhân có thể sẽ rất nguy kịch.

Kể lại giây phút cứu 2 bà cháu mắc kẹt trong vụ cháy nhà 5 tầng: Chậm vài phút thì nạn nhân có thể đã không qua khỏi - Ảnh 4
Trung tá Khanh chia sẻ về quá trình chữa cháy - Ảnh: Báo Tiền Phong

Vị chỉ huy Đội PCCC&CNCH Công an quận Đống Đa cho rằng, người dân đã kịp thời báo cháy và lực lượng chữa cháy đã nhanh chóng đến hiện trường không gặp trở ngại bởi lúc đó đường thông thoáng.

Ngoài ra, thông tin người dân nắm bắt và cung cấp thông tin rất rõ cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp bên trong nhà có 2 người mắc kẹt là người lớn và trẻ em để có cách tiếp cận nạn nhân và xác định rõ vị trí nạn nhân.

Công an tỉnh Lạng Sơn nói gì trước thông tin kẹo chứa chất ma túy bán ở cổng trường học?

Công an tỉnh Lạng Sơn nói gì trước thông tin kẹo chứa chất ma túy bán ở cổng trường học?

Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, các lực lượng chức năng đang phối hợp kiểm tra và mời những người bán hàng đến làm việc, xác minh các gói kẹo có màu sắc bắt mắt, nhiều chữ tiếng nước ngoài.

Xem thêm
Từ khóa:   cháy nhà ở Hà Nội tin nóng tin moi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Dinh dưỡng 3 giờ 20 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 35 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 30 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 35 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lật xe đầu kéo, thùng hàng đổ xuống nhà dân khiến 3 người tử vong

Lật xe đầu kéo, thùng hàng đổ xuống nhà dân khiến 3 người tử vong

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu