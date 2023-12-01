Theo thông tin từ VietNamNet, 30/11, hai bà cháu được lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Đống Đa cứu thoát tại vụ cháy nhà 5 tầng trên phố Yên Lãng. Theo chiến sĩ PCCC, nếu việc cứu hộ nạn nhân chỉ chậm 1-2 phút thì họ có thể sẽ rất nguy kịch.

Là người đã nhường mặt nạ phòng, chống khí độc và cõng người phụ nữ khoảng 60 tuổi ra ngoài, trung úy Nguyễn Thanh Tùng - Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Đống Đa, vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc phát hiện 2 nạn nhân đang bất tỉnh trong tầng 4.

Khoảng 5h20 cùng ngày xảy ra vụ cháy tại số 146 phố Yên Lãng, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa. Công an quận Đống Đa đã điều động 2 xe chữa cháy, cùng cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa và cứu được 2 bà cháu mắc kẹt trong tầng 4.

Anh Tùng kể lại, lúc hơn 5h sáng khi đến hiện trường vụ cháy, được sự phân công của chỉ huy, anh tiến vào bên trong trinh sát đám cháy cùng đồng đội tìm kiếm người bị nạn. Tại tầng 4 tổ trinh sát phát hiện 2 nạn nhân là cháu bé khoảng 8 tuổi và 1 bác khoảng 60 tuổi bất tỉnh, ngạt khói. Khi kiểm tra, nạn nhân có dấu hiệu của sự sống, anh Tùng nhanh chóng sử dụng mặt nạ phòng, chống khí độc của bản thân cho người bị nạn 60 tuổi, còn đồng đội nhường mặt nạ cho nạn nhân 8 tuổi.



Trung úy Nguyễn Thanh Tùng - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, trung úy Tùng, quá trình đưa nạn nhân xuống, anh cùng các đồng đội thường xuyên trấn an, động viện nạn nhân bằng lời nói: “bác và cháu cố gắng lên” và mong muốn họ được an toàn. Đám cháy ở khu vực tầng 3 khiến khói và khí độc có bay lên các tầng phía trên nên quá trình tiếp cận nạn nhân gặp rất nhiều khó khăn. Nếu 2 nạn nhân ở khu vực đó thêm một phút nào thì có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Cũng trong nhóm trinh sát đám cháy cùng trung úy Tùng, hạ sĩ Đặng Đình Bình Phước là người đã nhường mặt nạ phòng, chống khói độc cho nạn nhân 8 tuổi. Hạ sĩ Phước kể, khi tiếp cận nạn nhân 8 tuổi đã trong tình trạng ngạt khí nên anh sơ cứu nạn nhân và để cho nạn nhân hít thở được không khí sạch.

Quá trình cứu nạn nhân chỉ diễn ra trong khoảng thời gian 3 phút. Nạn nhân 8 tuổi không hoàn toàn tỉnh táo, anh Phước dùng tay mở miệng em ra để có thể hô hấp bằng đường miệng qua mặt nạ của mình.

Theo hạ sĩ Phước, lúc thấy nạn nhân vẫn còn sự sống bản thân chỉ nghĩ làm sao để có thể đưa họ xuống dưới một cách nhanh nhất.

Nạn nhân là cháu bé 8 tuổi được cấp cứu tại bệnh viện - Ảnh: VietNamNet

Liên quan đến vụ cháy, trung tá Thịnh Vũ Khanh - Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH quận Đống Đa cho biết, khi tiếp nhận tin báo cháy, đơn vị đã xuất 2 xe chữa cháy và chỉ 5 phút sau đến hiện trường. Tại đây, lửa đã bùng ra phía ngoài căn nhà, khi mũi trinh sát tiếp cận tầng 4 thì phát hiện có 2 nạn nhân ngủ nghỉ trong phòng có dấu hiệu ngạt khói.

Theo trung tá Khanh, trong vụ cháy này, nếu việc cứu hộ các nạn nhân chỉ chậm 1-2 phút thì nạn nhân có thể sẽ rất nguy kịch.

Trung tá Khanh chia sẻ về quá trình chữa cháy - Ảnh: Báo Tiền Phong

Vị chỉ huy Đội PCCC&CNCH Công an quận Đống Đa cho rằng, người dân đã kịp thời báo cháy và lực lượng chữa cháy đã nhanh chóng đến hiện trường không gặp trở ngại bởi lúc đó đường thông thoáng.

Ngoài ra, thông tin người dân nắm bắt và cung cấp thông tin rất rõ cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp bên trong nhà có 2 người mắc kẹt là người lớn và trẻ em để có cách tiếp cận nạn nhân và xác định rõ vị trí nạn nhân.