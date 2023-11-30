Xót xa tiếng la của nam shipper bị trộm xe máy cùng 34 đơn hàng: Thu nhập vừa đủ nuôi sống vợ và người con 7 tuổi

Đời sống 30/11/2023 20:28

Công an thị trấn Củ Chi (huyện Củ Chi, TPHCM) tiếp nhận tin trình báo của người dân về vụ mất trộm tài sản xảy ra trên địa bàn. Trong lúc vào nhà dân để nhận đơn hàng, kẻ gian đã tiếp cận và leo lên xe máy nam shipper nổ máy bỏ chạy.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào ngày 30/11, nam shipper M.V.P. (36 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TPHCM) - người bị kẻ gian lấy trộm xe hàng - tâm sự, anh từ miền Bắc vào Nam lập nghiệp đã được hơn chục năm. Làm công nhân nhưng do cuộc sống đưa đẩy, anh đổi sang làm shipper (giao hàng) cho một sàn thương mại điện tử đã được 2 năm.

 

 

Mỗi tháng anh thu nhập khoảng 8-12 triệu đồng, vừa đủ nuôi sống gia đình gồm vợ và người con 7 tuổi. Được gia đình thương, cùng với sự cố gắng của bản thân, anh P. cũng sớm có được căn nhà nhỏ tại xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi. Hàng ngày anh P. đi giao hàng cho khách, công việc cũng suôn sẻ, được nhiều người dân địa phương thương mến. 

Nghĩ vào nhận hàng nhanh rồi đi ra nên anh không rút chìa khóa. Vừa vào bên trong, điện khách chưa trả lời, anh P. quay lại thấy người đàn ông tiếp cận ngồi lên xe của anh.

Xót xa tiếng la của nam shipper bị trộm xe máy cùng 34 đơn hàng: Thu nhập vừa đủ nuôi sống vợ và người con 7 tuổi - Ảnh 1
Nm shipper tri hô, đuổi theo tên trộm trong vô vọng - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào khoảng 13h cùng ngày, sau khi hẹn với khách hàng ở đường Phạm Văn Chèo, thị trấn Củ Chi, anh P đến để lấy hàng.

Đến nơi, do nghĩ sẽ vào lấy rồi đi ra ngay nên anh P dừng xe, tắt máy nhưng không rút chìa khóa. Vừa đi vào, chờ lấy hàng khách đưa thì có một người đàn ông tiếp cận chiếc xe, ngồi lên. Anh P. cứ tưởng hàng xóm gần đó đùa nghịch nhưng người này phóng xe đi.

Phát hiện, anh P hô hoán “cướp, cướp” và chạy đuổi theo khoảng 150 mét trên đường. Một người dân phát hiện trộm cắp cũng lấy xe đuổi theo nhưng không kịp. Diễn biến được camera an ninh ghi nhận.

Nạn nhân vừa tri hô vừa chạy đuổi theo tên trộm. Hàng xóm gần đó cũng lấy xe máy chở anh P. đi tìm kẻ gian nhưng không có kết quả. Theo camera an ninh nhà dân, trước đó tên trộm đã lượn lờ ở đây chờ cơ hội gây án.

Giỏ hàng trên xe có 34 đơn hàng, trị giá khoảng 7-10 triệu đồng. Chiếc xe bị mất được anh P. với giá khoảng hơn 20 triệu đồng. Sau khi xảy ra vụ việc, một người dân đã đăng tải đoạn clip lên mạng xã hội. Đoạn clip này nhận về hàng trăm lượt tương tác.

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