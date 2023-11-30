Cháy lớn tại nhà trọ vào rạng sáng, 13 người tử vong thương tâm

Thế giới 30/11/2023 18:31

Trong quá trình dập lửa, lực lượng cứu hỏa đã tìm thấy 13 thi thể. Nhà chức trách đang tiến hành xác minh danh tính của các nạn nhân.

Theo thông tin từ VTV News, dẫn tin từ Tân Hoa Xã, Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp của thành phố Almaty, Kazakhstan, cho biết 13 người đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn bùng phát vào rạng sáng 30/11 (giờ địa phương) tại tòa nhà được chuyển đổi thành nhà trọ.

Ban đầu có 72 người trong nhà trọ và 59 người đã tự sơ tán. Lực lượng cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường để dập tắt đám cháy. Hiện ngọn lửa đã được khống chế.

Cháy lớn tại nhà trọ vào rạng sáng, 13 người tử vong thương tâm - Ảnh 1
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường vụ cháy - Ảnh: Tân Hoa Xã

Theo thông tin từ Vietnam+, dẫn tin từ The Daily Star, lửa bùng lên vào khoảng 2 giờ sáng giờ địa phương ở tầng trệt của tòa nhà tại Stains, thị trấn có đông người nhập cư sinh sống, cách thủ đô Paris khoảng 15km.

Trong quá trình dập lửa, lực lượng cứu hỏa đã tìm thấy 13 thi thể. Nhà chức trách đang tiến hành xác minh danh tính của các nạn nhân.

Các nạn nhân tử vong do ngộ độc khí CO (carbon monoxide). Nhà chức trách đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

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