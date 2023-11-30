Ong Đỗ Công Dực, Hiệu trưởng Trường THCS Đại Đồng (huyện Thạch Thất, Hà Nội), cho biết thông tin mới về em K. - nam sinh bị nhóm bạn đánh hội đồng dẫn đến sang chấn tâm lý.

Theo thông tin từ báo An ninh thủ đô, ông Đỗ Công Dực, Hiệu trưởng Trường THCS Đại Đồng (huyện Thạch Thất, Hà Nội), cho biết em K. - nam sinh bị nhóm bạn đánh hội đồng dẫn đến sang chấn tâm lý, đã đi học trở lại từ ngày 24/11. Việc này theo mong muốn, nguyện vọng của bản thân em và phía gia đình cũng thấy con đã có thể tái hòa nhập. Như vậy, tính đến hôm nay 29/11, nam sinh này đã đi học được 5 buổi.

Gia đình cho K. đi học vài tiết mỗi ngày để em bình ổn về tâm lý, làm quen với các bạn và không đặt nặng mục tiêu là kết quả học tập. Đồng tình với phương pháp này, tuy nhiên nhà trường cũng khuyên gia đình mỗi buổi chỉ cho em học vài tiết. Để việc tới trường của em K. thuận lợi, nhà trường cũng đề nghị phụ huynh lên lớp cùng em K. trong những tuần đầu để tiện theo dõi sức khỏe, nếu có bất thường có thể kịp thời xử lý. Theo ông Dực, nhìn chung, nền tảng thể lực của em tốt hơn khá nhiều so với cách đây một tháng, tâm lý cũng ổn hơn khá nhiều. Hiệu trưởng cho biết thêm, gia đình các nam sinh có hành vi đánh K. đã cam kết đồng hành hỗ trợ em K. tiền chữa trị, thuốc men, chi phí đi lại… đến khi nào ổn định. Từ hôm K. đi viện tới nay, các gia đình có con đánh K. đã hỗ trợ hơn 50 triệu đồng.

Sau 1 tháng trị liệu, nam sinh bị bạn đánh "hội đồng" nhiều lần đã đi học trở lại - Ảnh: Báo An Ninh thủ đô Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, một nam sinh Trường THCS Đại Đồng nhiều lần bị nhóm bạn cùng lớp đánh hội đồng, phải nhập viện vì sang chấn tâm lý. Hiệu trưởng Trường THCS Đại Đồng, xác nhận sự việc xảy ra vào tháng 6/2023 tại Nhà văn hóa thôn Đồng Cầu khi các em nghỉ hè (kết thúc lớp 6). Giữa tháng 9, Trường THCS Đại Đồng cũng đã phát hiện nhóm nam sinh này có hành vi tương tự với nam sinh K. ngay tại trường. Em K. sau đó phải điều trị sang chấn tâm lý 10 ngày, thường xuyên có biểu hiện không tập trung. Em trở lại trường vào giữa tháng 10 nhưng tinh thần không ổn định. Về phía học sinh đánh bạn, Trường THCS Đại Đồng cũng đã đưa ra hình thức kỷ luật cao nhất là cho nghỉ học 4 ngày kết hợp hình thức giáo dục khác. Việc này theo mong muốn, nguyện vọng của bản thân em và phía gia đình cũng thấy con đã có thể tái hòa nhập - Ảnh: Báo Dân Việt Đại diện Phòng GD-ĐT huyện Thạch Thất cho biết, UBND huyện Thạch Thất cũng đã yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm của Ban giám hiệu Trường THCS Đại Đồng, lãnh đạo UBND xã Đại Đồng trong công tác quản lý nhà trường khi để xảy ra sự việc, không tập trung giải quyết dứt điểm. Huyện Thạch Thất cũng yêu cầu các bên liên quan quan tâm, giúp đỡ K. và gia đình để em sớm trở lại trường học. Cùng đó, huyện ban hành văn bản chỉ đạo các trường học tăng cường công tác quản lý, giáo dục học sinh; liên hệ thường xuyên giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong quản lý, giáo dục học sinh.

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