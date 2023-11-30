Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, các lực lượng chức năng đang phối hợp kiểm tra và mời những người bán hàng đến làm việc, xác minh các gói kẹo có màu sắc bắt mắt, nhiều chữ tiếng nước ngoài.

Theo thông tin từ VTC News, trong sáng 30/11, trên các trang mạng xã hội lan truyền thông tin về các gói kẹo được bày bán trước cổng các trường học trên địa bàn TP Lạng Sơn (Lạng Sơn) gây ngộ độc cho một số học sinh ăn phải, nghi có chứa chất ma túy.

Cụ thể, Facebook này chia sẻ: “Thu giữ hàng trăm gói kẹo trẻ em có chứa chất ma túy bán ngay cổng trường tiểu học tại Lạng Sơn. Công an Lạng Sơn vừa thu giữ nhiều gói đồ ăn vặt sắc màu như trong ảnh. Những gói này được bày bán trước các cổng trường cấp 1, cấp 2 tại TP Lạng Sơn với giá từ 3.000 đồng đến 4.000 đồng. Test nhanh tất cả những gói này đều dương tính với ma túy. Người bán khai là không biết gì cả”.

Đi kèm thông tin là hình ảnh loại kẹo có màu sắc bắt mắt, nhiều chữ tiếng nước ngoài. Ngoài ra, các ngành chức năng khuyến cáo: phụ huynh, học sinh, người dân khi mua các sản phẩm được bày bán trên thị trường cần tìm hiểu rõ nguồn gốc, xuất xứ, đặc biệt không mua các sản phẩm lạ; phát hiện, cung cấp thông tin, phối hợp với lực lượng chức năng xử lý hành vi vi phạm, bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và xã hội.

mạng xã hội Facebook lan truyền thông tin về loại kẹo được bán tại các cổng trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, sau khi được test nhanh phát hiện có chất ma túy - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ báo Người Đưa Tin, đến tối 30/11, lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, trên các trang mạng xã hội lan truyền thông tin về các gói kẹo được bày bán trước cổng trường học trên địa bàn có chứa chất ma túy là chưa chính xác.

Lực lượng chức năng hiện đã thu giữ kẹo được bán trước cổng trường học nhưng chưa khẳng định trong kẹo có ma túy. Công an vẫn đang đợi kết quả giám định loại kẹo thu giữ trên. Sau khi có kết quả công an sẽ thông tin.

Lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn cũng cho hay, clip được lan truyền do một người phụ nữ quay, rồi gửi cho mọi người, đơn vị đang cho kiểm điểm.

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