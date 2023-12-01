Hiện trường vụ cháy tại khu nhà cho thuê ở Lào Cai: Lửa lan sang hộ liền kề kèm nhiều tiếng nổ

Đời sống 01/12/2023 06:15

Một vụ cháy nhà tại tổ 5 phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, ngọn lửa đã cháy lan sang 3 nhà liền kề nhau.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào khoảng 15h30 chiều 30/11, người dân phường Nam Cường (TP Lào Cai) phát hiện có cháy từ nhà số 071 thuộc phố Bùi Bằng Đoàn.

Hiện trường vụ cháy tại khu nhà cho thuê ở Lào Cai: Lửa lan sang hộ liền kề kèm nhiều tiếng nổ - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Báo Tiền Phong

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chữa cháy của thành phố và chính quyền địa phương cùng nhân dân giúp đỡ đưa người và tài sản của các hộ ở gần di chuyển đến nơi an toàn. Do lửa cháy lớn đã gây cháy lan sang một phần của 2 nhà liền kề là số nhà 069 và 073.

Sau đó, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Lào Cai gồm 4 xe chữa cháy chuyên nghiệp cùng hơn 30 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường cùng nhân dân tham gia chữa cháy.

Hiện trường vụ cháy tại khu nhà cho thuê ở Lào Cai: Lửa lan sang hộ liền kề kèm nhiều tiếng nổ - Ảnh 2
Nhà dân kết hợp kinh doanh xe đạp điện cháy lớn, nhiều tài sản bị thiêu rụi - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng cùng nhân dân đã nhanh chóng phá cửa cuốn của căn nhà là khởi nguồn của vụ hỏa hoạn và dùng các dụng cụ chuyên dụng tham gia dập lửa. Đến khoảng 16h15 cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt.

Hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy, liên hệ với chủ nhà để thống kê thiệt hại và hỗ trợ dọn dẹp hiện trường.

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