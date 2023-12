Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào tối 30/11, lãnh đạo Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, đơn vị này đã bố trí lực lượng công an phường và công an thị xã phối hợp tìm kiếm tung tích cháu bé Đoàn Phúc A. (2 tuổi trú tại phường Quỳnh Xuân) bị mất tích trước đó 1 ngày.

Công an tỉnh Nghệ An đã huy động chó nghiệp vụ để hỗ trợ rà soát các ngóc ngách để tìm kiếm bé trai 2 tuổi mất tích - Ảnh: VietNamNet