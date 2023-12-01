Huy động chó nghiệp vụ cùng tìm kiếm bé trai 2 tuổi mất tích bí ẩn ở Nghệ An

Đời sống 01/12/2023 10:27

Lãnh đạo UBND phường Quỳnh Xuân (thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) cho biết, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm tung tích cháu bé Đoàn Phúc An (2 tuổi).

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào tối 30/11, lãnh đạo Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, đơn vị này đã bố trí lực lượng công an phường và công an thị xã phối hợp tìm kiếm tung tích cháu bé Đoàn Phúc A. (2 tuổi trú tại phường Quỳnh Xuân) bị mất tích trước đó 1 ngày.

Huy động chó nghiệp vụ cùng tìm kiếm bé trai 2 tuổi mất tích bí ẩn ở Nghệ An - Ảnh 1
Công an tỉnh Nghệ An đã huy động chó nghiệp vụ để hỗ trợ rà soát các ngóc ngách để tìm kiếm bé trai 2 tuổi mất tích - Ảnh: VietNamNet

 

Lãnh đạo Công an thị xã Hoàng Mai cho biết, do trời mưa, địa hình nhiều cây cối, đường làng nhiều ngõ ngách, lối tắt phức tạp nên công việc tìm kiếm cháu bé gặp nhiều khó khăn. Công an thị xã đã huy động hàng chục cán bộ chiến sỹ chia nhau đi rà soát các camera, các mối quan hệ trên địa bàn để tìm kiếm cháu bé. Tuy nhiên đến tối 30/11, vẫn chưa có tung tích gì về cháu bé Phúc A.

Từ khi cháu Phúc A. mất tích đến nay, gia đình không nhận được bất kỳ cuộc gọi hay tin nhắn nào liên quan đến việc cháu bé mất tích.

 

Để hỗ trợ việc tìm kiếm cháu bé, cơ quan công an cũng đã huy động chó nghiệp vụ đến hiện trường tìm kiếm các khu vực xung quanh nhà cháu bé sinh sống.

Huy động chó nghiệp vụ cùng tìm kiếm bé trai 2 tuổi mất tích bí ẩn ở Nghệ An - Ảnh 2
Hai đêm qua, hàng trăm người dân đã đến hỗ trợ gia đình với mong muốn sớm tìm thấy cháu bé - Ảnh: Báo Tiền Phong

Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, vào khoảng 14h30 ngày 29/11, cháu Đoàn Phúc A. (2 tuổi) ở nhà cùng anh trai 7 tuổi và bà. Lúc này người anh trai ra cổng nhà vứt rác nên Phúc A. cũng đi theo. Ít phút sau không thấy cháu Phúc A. đâu, người bà hỏi anh trai mới biết cháu Phúc A. đã đi ra cổng nên tức tốc đi tìm kiếm. Mặc dù tìm kiếm khắp các nhà người thân, hàng xóm xung quanh nhưng vẫn không thấy cháu bé đâu.

Chiều cùng ngày, gia đình đã trình báo sự việc lên Công an phường Quỳnh Xuân để nhờ hỗ trợ tìm kiếm. Trong đêm 29/11 và 30/11, hàng trăm người dân xung quanh đã cùng với cơ quan chức năng tìm kiếm bé Phúc A.

Cháu Phúc A. là con thứ 3 trong gia đình 4 anh em. Bố mẹ cháu bé ở nhà làm ruộng và không có mâu thuẫn gì với ai.

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