Lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị đã có kết quả giám định những mẫu kẹo được bán trước cổng trường học trên địa bàn.

Theo thông tin từ VTC News, vào sáng 1/12, lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị đã có kết quả giám định những mẫu kẹo được bán trước cổng trường học trên địa bàn. Kết quả xác định những mẫu kẹo này không chứa chất ma tuý. Tuy nhiên, đây là những loại kẹo trôi nổi trên thị trường, không có nguồn gốc xuất xứ. Công an tỉnh Lạng Sơn thông tin để quần chúng nhân dân nắm được và quản lý không để các cháu sử dụng những thực phẩm trôi nổi này, có nguy cơ rất cao về an toàn thực phẩm, ảnh hướng đến sức khỏe học sinh.

Hiện Công an tỉnh Lạng Sơn, đơn vị đang truy xét xem nguồn gốc những loại kẹo này ở đâu để xử lý. Công an cũng sẽ xử lý người đưa thông tin các gói kẹo bày bán ở nhiều cổng trường học có chứa chất ma tuý. Lực lượng chức năng mời những người bán hàng ở cổng trường lên làm việc, xác minh xuất xứ các gói kẹo có màu sắc bắt mắt, in chữ nước ngoài - Ảnh: VTC News Trước đó, theo thông tin từ báo Dân trí, sáng 30/11, các trang mạng xã hội lan truyền thông tin về các gói kẹo được bày bán trước cổng các trường học trên địa bàn TP Lạng Sơn (Lạng Sơn) gây ngộ độc cho một số học sinh ăn phải, nghi có chứa chất ma túy.

“Thu giữ hàng trăm gói kẹo trẻ em có chứa chất ma túy bán ngay cổng trường tiểu học tại Lạng Sơn. Công an Lạng Sơn vừa thu giữ nhiều gói đồ ăn vặt sắc màu như trong ảnh. Những gói này được bày bán trước các cổng trường cấp 1, cấp 2 tại TP Lạng Sơn với giá từ 3.000 đồng đến 4.000 đồng. Test nhanh tất cả những gói này đều dương tính với ma túy. Người bán khai là không biết gì cả”, thông tin lan truyền trên facebook. Nội dung tin nhắn lan truyền trên mạng xã hội là sai sự thật - Ảnh: Báo Dân trí Trước sự việc trên, các lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp kiểm tra và mời những người bán hàng đến làm việc, xác minh nguồn gốc các gói kẹo này. Đồng thời, các ngành chức năng khuyến cáo phụ huynh, học sinh, người dân khi mua các sản phẩm được bày bán trên thị trường cần tìm hiểu rõ nguồn gốc, xuất xứ, đặc biệt không mua các sản phẩm lạ; phát hiện, cung cấp thông tin, phối hợp với lực lượng chức năng xử lý hành vi vi phạm, bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và xã hội.

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