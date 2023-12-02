Thông tin MỚI trong vụ thai phụ tử vong dưới hố công trình ở Hà Tĩnh

Đời sống 02/12/2023 07:19

Hơn 20 ngày sau sự cố thương tâm cướp đi tính mạng của một thai phụ ở huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh), cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, việc đúng – sai, trách nhiệm thuộc về ai sẽ sớm được làm rõ.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, liên quan đến vụ việc thai phụ N.T.N. (SN 1987, ngụ xã Bình An, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh), bị tử vong tại hố công trình thuộc Dự án Đường dây và Trạm biến áp 110kW đi qua địa bàn huyện này, ngày 1/12, ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết Dự án trên do Tổng Công ty Điện lực miền Bắc làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư xây dựng hơn 135 tỉ đồng. Đơn vị thi công là Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO4 (có địa chỉ đóng tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An).

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Hiện trường nơi chị N. Bị đuối nước thương tâm khi đi bắt ốc - Ảnh: Báo Người Lao Động

Dự án này đi qua địa phận của 2 huyện là Lộc Hà và Can Lộc. Đến nay công tác đền bù, giải phóng mặt bằng cho dự án đã cơ bản hoàn thành.

Trách nhiệm của huyện là giải phóng mặt bằng cho dự án từ cột số 19 đến cột số 46. Tuy nhiên, thời điểm xảy ra sự việc, vị trí thai phụ N. rơi xuống hố công trình dẫn tới tử vong thuộc cột số 35 (nằm trên địa phận thôn Thanh Lương, xã Phù Lưu) của dự án đang vướng đất của 2 hộ dân, với diện tích hơn 470m2, do đang vướng mắc về giá cả nên chưa đền bù giải phóng mặt bằng xong. Do vậy, có thể khẳng định thời điểm đó chưa bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, nhưng không hiểu sao họ vẫn phớt lờ quy định để tiến hành triển khai dự án dẫn tới sự việc đau lòng.

Cũng theo vị này thì sau khi xảy ra sự việc, để đảm bảo tính chính xác và khách quan, phía Công an cũng đã làm việc với Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Lộc Hà để nắm hồ sơ, phục vụ cho quá trình điều tra.

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Hoàn cảnh của gia đình nạn nhân đặc biệt khó khăn - Ảnh: Báo Công lý

Trước đó, theo thông tin từ báo Công lý, vào khoảng 11h30 ngày 11/11, chị N.T.N. (36 tuổi, ngụ xã Bình An, huyện Lộc Hà) đi bắt ốc, khi lại khu vực hố công trình (tại cánh đồng Bịp, thuộc địa phận thôn Thanh Lương, xã Phù Lưu) đã không may trượt chân rơi xuống khiến đuối nước tử vong.

Ông Nguyền Đức Quang, Chủ tịch UBND xã Phù Lưu xác nhận hiện trường vụ việc là hố công trình thuộc Dự án Đường dây và Trạm biến áp 110kW.

Nhiều người dân sống ở gần khu vực xảy ra sự việc tỏ ra bức xúc, cho rằng việc đơn vị thi công đào hố to và sâu nhưng không cắm biển cảnh báo nguy hiểm thì chẳng khác nào tạo ra những chiếc “bẫy chết người”. Sau khi xảy ra vụ việc, xung quanh hố đã được căng lại dây và cắm biển cảnh báo hố sâu.

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