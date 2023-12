Theo thông tin từ báo Người Lao Động, liên quan đến vụ việc thai phụ N.T.N. (SN 1987, ngụ xã Bình An, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh), bị tử vong tại hố công trình thuộc Dự án Đường dây và Trạm biến áp 110kW đi qua địa bàn huyện này, ngày 1/12, ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết Dự án trên do Tổng Công ty Điện lực miền Bắc làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư xây dựng hơn 135 tỉ đồng. Đơn vị thi công là Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO4 (có địa chỉ đóng tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An).

Hiện trường nơi chị N. Bị đuối nước thương tâm khi đi bắt ốc - Ảnh: Báo Người Lao Động

Dự án này đi qua địa phận của 2 huyện là Lộc Hà và Can Lộc. Đến nay công tác đền bù, giải phóng mặt bằng cho dự án đã cơ bản hoàn thành.