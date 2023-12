Theo thông tin từ VietNamNet, liên quan đến vụ việc thai phụ N.T.N. (SN 1987, ngụ xã Bình An, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) tử vong dưới hố công trình, anh Lê Ngọc Vượng (SN 1979, trú thôn 3, xã Bình An, Lộc Hà, Hà Tĩnh) kể, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, vợ anh thường tranh thủ đi bắt ốc kiếm miếng ăn đắp đổi qua ngày.



Anh Vượng đau khổ ôm ba đứa con thơ khóc ngất sau cái chết của vợ - Ảnh: VietNamNet

Khoảng 8h sáng ngày 11/11, chị Ngân cùng một người hàng xóm ra cánh đồng Bịp, thuộc thôn Thanh Lương (xã Phù Lưu) để bắt ốc. Sau đó, người hàng xóm đi cùng về trước, còn chị N. đến gần hố công trình đường điện để rửa chân. Tại đây, chị không may bị sẩy chân rơi xuống hố sâu, đuối nước tử vong.