Anh Lê Ngọc Vượng (SN 1979, trú thôn 3, xã Bình An, Lộc Hà, Hà Tĩnh) vẫn chưa thể tin trong phút chốc, anh đã mất vợ và đứa con chưa kịp chào đời.

Theo thông tin từ VietNamNet, liên quan đến vụ việc thai phụ N.T.N. (SN 1987, ngụ xã Bình An, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) tử vong dưới hố công trình, anh Lê Ngọc Vượng (SN 1979, trú thôn 3, xã Bình An, Lộc Hà, Hà Tĩnh) kể, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, vợ anh thường tranh thủ đi bắt ốc kiếm miếng ăn đắp đổi qua ngày.

Anh Vượng đau khổ ôm ba đứa con thơ khóc ngất sau cái chết của vợ - Ảnh: VietNamNet Khoảng 8h sáng ngày 11/11, chị Ngân cùng một người hàng xóm ra cánh đồng Bịp, thuộc thôn Thanh Lương (xã Phù Lưu) để bắt ốc. Sau đó, người hàng xóm đi cùng về trước, còn chị N. đến gần hố công trình đường điện để rửa chân. Tại đây, chị không may bị sẩy chân rơi xuống hố sâu, đuối nước tử vong.

Đến trưa cùng ngày, không thấy vợ về nhà, anh Vượng và người thân hoảng hốt đi tìm thì phát hiện vợ dưới hố chôn cột điện đang bỏ dở. "Giờ nhìn ba đứa con thơ mất mẹ đột ngột, tôi rất đau lòng. Đứa con mà vợ đang mang trong bụng cũng đã được 4 tháng rồi, cùng lúc tôi mất vợ, mất con", anh Vượng đỏ mắt. Người thân đau đớn trước việc chị N. mang thai 4 tháng rơi xuống hố công trình tử vong - Ảnh: VietNamNet Trên đầu vấn vành khăn trắng chịu tang cho mẹ, ba em nhỏ L.T.K.H (12 tuổi), L.M.N. (10 tuổi) và L.T.B.H. (2 tuổi) rịn nước mắt. Hễ có người hỏi thăm về mẹ, hai chị em K.H. và M.N. bật khóc nức nở. Mẹ mất, bố tổn thương não sau tai nạn, tương lai của 3 em nhỏ mịt mờ.

Anh Nguyễn Bình (anh trai của chị N.) đau khổ cho hay, vợ chồng em gái mình vẫn chưa có nhà, đang ở nhờ người bác. "Dù mang thai nhưng vì chồng bị tổn thương não sau tai nạn, không thể làm được gì, N. trở thành lao động chính trong nhà. Hàng ngày em mò cua, bắt ốc kiếm sống, lo cho các con học hành. Nào ngờ tai nạn xảy ra, chồng con em chưa biết sẽ sống ra sao", anh Bình nói.

Hố công trình nơi thai phụ N.T.N. bị đuối nước tử vong - Ảnh: Báo Công lý Trước đó, theo thông tin từ báo Dân trí, vào sáng 11/11, chị N. cùng một số người hàng xóm đi đến cánh đồng Bịp (thuộc xã Phù Lưu) bắt ốc. Đến gần trưa, nhóm người đi cùng ra về, riêng chị N. không thấy về nhà. Gia đình và hàng xóm chia nhau đi tìm; khi lại gần hố nước trên cánh đồng Bịp thì phát hiện chị N. đã tử vong tại đây. Cơ quan chức năng bước đầu nhận định, có thể nạn nhân đến khu vực trên rửa chân và bị trượt dẫn đến đuối nước.

Thông tin MỚI trong vụ thai phụ tử vong dưới hố công trình ở Hà Tĩnh Hơn 20 ngày sau sự cố thương tâm cướp đi tính mạng của một thai phụ ở huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh), cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, việc đúng – sai, trách nhiệm thuộc về ai sẽ sớm được làm rõ.

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