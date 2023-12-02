Đi làm ruộng, 3 người ở Gia Lai bắt được một con cóc rồi lấy trứng hấp ăn, sau đó 2 người xuất hiện triệu chứng đau đầu, buồn nôn, nôn ói, khó thở, vàng da toàn thân...
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Theo thông tin từ báo Dân trí, vào ngày 2/12, Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Gia Lai cho biết vừa ghi nhận một vụ ngộ độc thực phẩm do ăn trứng cóc khiến 1 người tử vong, 1 người nguy kịch.
Vụ việc xảy ra tại làng Klăh Băng (xã Ia Băng, huyện Chư Prông). Khoảng 15h chiều 30/11, Kpă Chương (19 tuổi) cùng Rơ Châm Ái (20 tuổi) và Rơ Châm Sơng (17 tuổi) làm ruộng ở làng. Lúc này, cả nhóm bắt được một con cóc nên lấy trứng để hấp ăn.
Theo thông tin từ báo Tiền Phong, đến 16h30 cùng ngày, Kpă Chương và Rơ Châm Sơng được người nhà đưa đi cấp cứu với triệu chứng buồn nôn, chóng mặt. Rơ Châm Ái chỉ nếm một ít trứng cóc nên chỉ xuất hiện triệu chứng nhẹ và tự gây nôn, không đi viện.
Riêng R.C.A. chỉ nếm một ít trứng cóc nên chỉ xuất hiện triệu chứng nhẹ và tự gây nôn, không đi viện.
Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh, nhờ được cấp cứu kịp thời, hiện R.C.S. đã tạm qua cơn nguy kịch, đang được theo dõi sát sao.