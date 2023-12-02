Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8h ngày 2/12 trên đường Mỹ Phước Tân Vạn đoạn qua phường Tân Bình, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
- Mẹ bật khóc khi tìm thấy con trai 2 tuổi mất tích sau 3 ngày: Tìm thấy cháu bé trên đồi keo cách nhà 100m
- Hoàn cảnh éo le của thai phụ tử vong dưới hố công trình: Chồng bệnh tật ôm ba đứa con thơ khóc ngất sau cái chết của vợ
Theo thông tin từ báo Lao Động, vào khoảng gần 8h ngày 12/2, xe bồn lưu thông trên đường Mỹ Phước Tân Vạn hướng từ Thuận An đi Dĩ An. Khi đến đèn tín hiệu giao nhau với đường Bùi Thị Xuân (thuộc phường Tân Bình, thành phố Dĩ An) thì xảy ra tai nạn với 3 xe máy đang dừng chờ đèn đỏ.
Vụ tai nạn khiến 3 người bị thương, trong đó 1 người bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu.
Theo thông tin từ báo Tiền Phong, tại hiện trường, 1 xe máy nằm phía sau xe bồn, 1 xe bị cuốn vào bánh xe bồn, 1 xe khác nằm bẹp dí phía dưới bánh trước xe bồn.
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng phường Tân Bình, thành phố Dĩ An đang có mặt để phong toả hiện trường, chờ cơ quan chức năng xuống khám nghiệm.
Giao thông ở khu vực xảy ra vụ tai nạn bị rối loạn. Lực lượng chức năng đang tích cực điều tiết giao thông qua đây.