Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8h ngày 2/12 trên đường Mỹ Phước Tân Vạn đoạn qua phường Tân Bình, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Theo thông tin từ báo Lao Động, vào khoảng gần 8h ngày 12/2, xe bồn lưu thông trên đường Mỹ Phước Tân Vạn hướng từ Thuận An đi Dĩ An. Khi đến đèn tín hiệu giao nhau với đường Bùi Thị Xuân (thuộc phường Tân Bình, thành phố Dĩ An) thì xảy ra tai nạn với 3 xe máy đang dừng chờ đèn đỏ.

Vụ tai nạn khiến 3 người bị thương, trong đó 1 người bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, tại hiện trường, 1 xe máy nằm phía sau xe bồn, 1 xe bị cuốn vào bánh xe bồn, 1 xe khác nằm bẹp dí phía dưới bánh trước xe bồn.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng phường Tân Bình, thành phố Dĩ An đang có mặt để phong toả hiện trường, chờ cơ quan chức năng xuống khám nghiệm.

Một xe máy bị dính chặt vào xe bồn - Ảnh: Báo Tiền Phong

Giao thông ở khu vực xảy ra vụ tai nạn bị rối loạn. Lực lượng chức năng đang tích cực điều tiết giao thông qua đây.

