Theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, ngày 2/12 rất đông người là người thân, hàng xóm có mặt rất đông tại nhà anh Đoàn Văn Lực (32 tuổi, trú khối 12, phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) để chúc mừng, thăm hỏi gia đình và cháu Đoàn Phúc An (2 tuổi, con anh Lực) trở về bình an sau 3 ngày mất tích bí ẩn.

Cụ thể, vào khoảng hơn 8h sáng cùng ngày, chị Thủy cùng 2 chị gái của Lực (bố của cháu An) đi quanh ngọn đồi gần nhà để tìm lại lần nữa. Đang đi thì chị Thủy nghe tiếng khóc nhỏ của trẻ con. Chị Thủy nói 2 người cô đi chậm lại để tìm khu vực phát ra tiếng khóc.

Chị Nguyễn Thị Thuỷ (43 tuổi, bà họ của bé An) một trong những người phát hiện ra cháu An đầu tiên kể lại. Dù đã 3 ngày nỗ lực tìm kiếm khắp nơi không có tin tức nhưng gia đình vẫn không thôi hi vọng.

"Vừa tiến lại gần, chúng tôi vừa gọi "gấu ơi, gấu ơi" (tên gọi ở nhà của bé An) thì tiếng trẻ con khóc to hơn và gọi "Mẹ Huyền, mẹ Huyền".Chúng tôi chạy lại thì phát hiện bé dưới một cái hố sâu khoảng hơn 2 mét, không có nước. Tôi vui mừng nhảy xuống bồng cháu nhưng không thể lên được. 2 người ở trên thấy phải nắm lấy tay kéo bà cháu tôi lên", chị Thuỷ kể lại.

Cũng theo chị Thuỷ, hiện trường phát hiện cháu bé cách nhà khoảng 200 mét, cách đường 100 mét, cây cối rậm. Khu vực này trước đó gia đình, cơ quan chức năng đã tìm đi tìm lại nhưng không có tin tức. Thời điểm tìm thấy cháu An không mặc quần, áo khô, tay chân có vết xước nhẹ. Theo chị Thủy, cháu An ngồi ngay dưới hố, người không lấm bẩn nhiều, khá tỉnh táo nhưng hơi hoảng loạn, khóc.

Vị trí cháu An được tìm thấy là dưới khe cạn, phía trên là cây cối rậm rạp - Ảnh: VTC News

Trước đó, theo thông tin từ VTC News, khoảng 14h30 ngày 29/11, vợ chồng anh Đoàn Văn Lực (SN 1991) và chị Lê Thị Huyền (SN 1993, trú khối 12, phường Quỳnh Xuân) đi làm nên gửi con trai là Đoàn Phúc An ở nhà cùng bà. Thấy người anh trai 7 tuổi đi ra cổng nhà, bé Phúc An theo sau. Ít phút sau không thấy bé đâu, người bà hỏi anh trai bé An mới biết cháu ra cổng, liền đi tìm kiếm.

Tìm khắp các nhà người thân, hàng xóm xung quanh nhưng không thấy An nên bà đã báo cho bố mẹ cháu. Gia đình đã đi trích xuất các camera khu vực xung quanh nhưng không hề thấy hình ảnh cháu bé.

Chiều tối cùng ngày, gia đình chị Huyền đã trình báo sự việc lên Công an phường Quỳnh Xuân để nhờ giúp đỡ tìm kiếm. Cùng lúc đó, gia đình chị Huyền đã chia sẻ hình ảnh bé An lên các trang mạng xã hội với mong muốn sớm tìm thấy con.

Suốt 3 ngày qua, hàng trăm người cùng giúp gia đình chị Huyền tìm kiếm cháu An. Rất may, sau nhiều nỗ lực, cháu An đã được tìm thấy kịp thời và không bị ảnh hưởng sức khỏe, tính mạng.

Hiện Công an TX Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An đang tiếp tục xác minh, điều tra, làm rõ nguyên nhân cháu bé 2 tuổi mất tích bí ẩn 3 ngày qua và bất ngờ được tìm thấy ở trên núi gần nhà.