Bé gái 2 tuổi bỏng nặng do nước sôi từ bình siêu tốc đổ vào mặt

Đời sống 02/12/2023 16:35

Bé gái 2 tuổi bị bỏng nặng, đang nằm điều trị tại Khoa Bỏng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào ngày 28/11, bé gái tên H.N.N., 2 tuổi, ngụ phường Thạnh Phước, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương không may bị nước sôi trong bình nấu siêu tốc đổ vào mặt gây bỏng nặng.

Bé gái sau đó được gia đình nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại phòng bệnh bỏng, khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương (phường Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một).

Anh Xử (bố của bé N.), cho biết, do hoàn cảnh khó khăn, gia đình anh từ Cà Mau lên Bình Dương lập nghiệp được 12 năm. Vợ chồng anh có ba người con, hai  con gái lớn (7 tuổi và 12 tuổi) đều đã nghỉ học để ở nhà chăm em. Hôm xảy ra sự việc, cả 2 vợ chồng anh đều đi làm.

Bé gái 2 tuổi bỏng nặng do nước sôi từ bình siêu tốc đổ vào mặt - Ảnh 1
Bé gái 2 tuổi bỏng nặng - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên chi phí điều trị cho bé vượt khả năng. Người thân bé N. cho biết, do công việc không ổn định, chi phí không đủ trang trải cuộc sống.

Bé N. bị bỏng nặng, dự kiến phải điều trị trong thời gian dài, tốn nhiều chi phí. Do đó gia đình mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ các mạnh thường quân. Anh Xử, cha bé N. cho biết, hiện tại gia đình đã làm thủ tục xuất viện cho bé, sau đó về nhà tiếp tục điều trị, chăm sóc và sẽ đưa bé quay trở lại bệnh viện tái khám.

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