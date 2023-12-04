Nhận định của bác sĩ về tình hình sức khỏe của bé trai 2 tuổi mất tích, được tìm thấy sau 3 ngày

Đời sống 04/12/2023 06:30

Chị Nguyễn Thị Thủy (43 tuổi, họ hàng cháu Phúc A.; là người phát hiện cháu bé) cho biết, chiều cùng ngày cháu Đoàn Phúc A. (2 tuổi) đã được cơ quan chức năng chuyển từ Trạm y tế phường Quỳnh Xuân (thị xã Hoàng Mai) lên bệnh viện tuyến trên để thăm khám, kiểm tra sức khỏe tổng quát.

Theo thông tin từ báo Dân trí, chị T.T.T., bác sĩ đang công tác tại một bệnh viện nhi chia sẻ, bình thường với người lớn, cơ thể cần 80% lượng nước và lượng nước đối với trẻ còn lớn hơn. Chỉ cần trong vòng 24 tiếng đồng hồ, cao lắm đến 48 tiếng đồng hồ, nếu bé không được uống nước, chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng đến một số chức năng của cơ thể và có biểu hiện suy kiệt.  

Với một bé 2 tuổi, trong khoảng thời gian kể từ khi bé mất tích cho đến khi được phát hiện là tương đối dài (65 tiếng đồng hồ), điều kiện thời tiết mưa, lạnh, theo chị T. thì sức khỏe của bé rất khó bình thường được. Bé sẽ rất đói, khát, thậm chí ảnh hưởng đến chức năng gan, thận. Bởi nhu cầu về nước đối với trẻ rất cao, chưa kể thức ăn. Hơn nữa trong điều kiện thời tiết mưa, lạnh như những ngày qua tại khu vực bé được phát hiện thì khả năng mất nước sẽ cao hơn so với thời tiết bình thường.

Qua xem hình ảnh bé trước khi mất tích và sau khi được phát hiện, chị T. cho biết, mặt bé có dấu hiệu của mất nước, nhưng chưa có dấu hiệu nặng và suy kiệt. Có thể bé vẫn được ăn uống nhưng dinh dưỡng không đủ như ở nhà, hoặc là bé mới bị đói khát thời gian ngắn chưa đến 3 ngày.

Nhận định của bác sĩ về tình hình sức khỏe của bé trai 2 tuổi mất tích, được tìm thấy sau 3 ngày - Ảnh 1
Thời điểm được tìm thấy, cháu bé hoảng sợ, trên người có nhiều vết xước - Ảnh: Báo Dân trí

Trước đó, theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào khoảng 8h30 ngày 2/12, bé Đoàn Phúc An (2 tuổi, trú phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) đã được tìm thấy sau 3 ngày kể từ khi bé mất tích một cách bí ẩn.

Khu vực bé được phát hiện là ở trên đồi, cách nhà chỉ khoảng 200m, cách đường khoảng 100m. Sáng 2/12, một số người thân đi dọc ngọn đồi gần nhà để rà soát thì nghe tiếng khóc của trẻ. Khi người thân tiến lại gần vừa gọi "Gấu ơi, Gấu ơi" (tên gọi ở nhà của bé An) thì tiếng trẻ khóc to hơn và có tiếng gọi "mẹ Huyền, mẹ Huyền!".

Bé được phát hiện dưới một rãnh sâu khoảng gần 3m, không có nước. Hiện trường phát hiện bé có cây cối rậm. Khu vực này trước đó gia đình, cơ quan chức năng đã tìm đi tìm lại nhưng không thấy cháu.

Nhận định của bác sĩ về tình hình sức khỏe của bé trai 2 tuổi mất tích, được tìm thấy sau 3 ngày - Ảnh 2
Bé trai được đưa đi bệnh viện tuyến trên để kiểm tra sức khỏe tổng quát - Ảnh: Báo Tiền Phong

Thời điểm được tìm thấy, bé An không mặc quần; tay chân có vết xước nhẹ. Theo thông tin ban đầu của những người phát hiện thì cháu ngồi dưới rãnh, người không lấm bẩn nhiều, khá tỉnh táo nhưng hơi hoảng loạn, khóc. Bé được đưa về nhà, ủ ấm, cho uống sữa. Bé An sau đó được đưa đến Trạm Y tế phường Quỳnh Xuân chăm sóc, theo dõi sức khỏe.

Chiều 2/12, bác sĩ Hồ Trọng Trường - Trạm trưởng Trạm Y tế phường Quỳnh Xuân - cho biết sau khi được chăm sóc tại trạm y tế, bé An đã được cơ quan chức năng và gia đình đưa lên bệnh viện tuyến trên để thăm khám tổng quát.

Theo bác sĩ Trường, khi được đưa vào trạm y tế, bé có biểu hiện bị lạnh, chân có nhiều vết xây xước, tinh thần bé hơi hoảng loạn. Sau khi tiếp nhận, các y bác sĩ đã sưởi ấm cho bé và thăm khám. Sức khỏe bé đã ổn định, uống sữa và ăn cháo bình thường. Tuy nhiên khi ngủ có đôi lúc giật mình, có thể vẫn bị hoảng sợ.

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