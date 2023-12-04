Hé lộ nguyên nhân trong vụ cô gái bị nắm tóc kéo lê, hành hung ở TP.HCM

Đời sống 04/12/2023 13:56

Công an phường 25, quận Bình Thạnh (TP.HCM) đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ clip vụ người đàn ông đi cùng người khác lao vào hành hung một phụ nữ khác lan truyền trên mạng xã hội.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào ngày 4/12, Công an phường 25, quận Bình Thạnh (TPHCM) đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ clip vụ người đàn ông đi cùng người khác lao vào hành hung một phụ nữ khác lan truyền trên mạng xã hội.

Sự việc xảy ra tại sảnh chung cư L.B. trên đường Nguyễn Gia Trí, phường 25, quận Bình Thạnh. Cơ quan công an đã mời hai người hành hung lên làm việc, còn nạn nhân hiện đã về quê ở Tiền Giang nên chưa thể làm việc trực tiếp với cơ quan điều tra.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn cá nhân.

Hé lộ nguyên nhân trong vụ cô gái bị nắm tóc kéo lê, hành hung ở TP.HCM - Ảnh 1
Camera ghi rõ cảnh cô gái mặc áo thun vàng bị nắm tóc kéo lê, hành hung giữa chốn đông người - Ảnh: Báo Người Lao Động

Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, vào chiều 3/12 khi clip lan truyền trên mạng xã hội, gây xôn xao và cho rằng vụ việc xảy ra tại chung cư L.B thì Công an phường 25 và Công an quận Bình Thạnh đã vào cuộc xác minh để xử lý.

Công an đã xác định một số người liên quan và đang quá trình mời làm việc. Còn nạn nhân hiện không có mặt ở TP.HCM nhưng cơ quan công an đã liên lạc được để mời làm việc.

Hé lộ nguyên nhân trong vụ cô gái bị nắm tóc kéo lê, hành hung ở TP.HCM - Ảnh 2
Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn cá nhân - Ảnh: VietNamNet

Theo như clip trên mạng phản ánh, khi đó, 2 người phụ nữ đi ra từ thang máy tầng trệt chung cư thì có một nhóm người ngồi đợi sẵn ở sảnh và xông tới hành hung. Nhóm người này nhắm vào cô gái mặc áo thun vàng. Người đàn ông đã nắm tóc cô gái áo vàng và kéo lê trước sảnh chung cư. Người này liên tục hỏi và dùng chân đá vào cô gái áo vàng, còn người phụ nữ đi cùng người đàn ông cũng có những hành động tương tự. Nhóm này vừa đánh vừa chửi bới. 

Khi clip được chia sẻ, nhiều ý kiến trách móc 2 bảo vệ của tòa chung cư khi chứng kiến vụ việc nhưng chỉ khuyên can mà không có động thái xử lý quyết liệt.

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