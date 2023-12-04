Tá hỏa phát hiện cha mẹ cùng con gái đang mang song thai tử vong trong nhà

Đời sống 04/12/2023 16:43

Hai vợ chồng cùng con gái đã tử vong trong nhà và bờ vuông tôm vừa được người dân phát hiện ở Cà Mau.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào chiều 4/12, một lãnh đạo xã Thạnh Phú (huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) xác nhận sự việc 3 người trong một gia đình tử vong chưa rõ nguyên nhân.

Cụ thể, sáng cùng ngày, người dân ở xã Thạnh Phú ngửi thấy mùi hôi thối bốc ra từ nhà ông P.V.S. (69 tuổi).

Tá hỏa phát hiện cha mẹ cùng con gái đang mang song thai tử vong trong nhà - Ảnh 1
Ngôi nhà phát hiện 3 người trong 1 gia đình tử vong - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, nhận được tin báo, người dân và chính quyền địa phương phá cửa nhà vào thì thấy ông P.V.S. (69 tuổi) cùng con gái là P.L.K. (38 tuổi) chết trong nhà có vết máu. Bà T.T.P. (68 tuổi) nằm chết dưới vuông cách nhà khoảng 50m.

Tá hỏa phát hiện cha mẹ cùng con gái đang mang song thai tử vong trong nhà - Ảnh 2
Mọi người tá hỏa khi phát hiện vợ chồng ông S. cùng con gái đang mang thai đã tử vong - Ảnh: Báo Dân trí

Bên cạnh đó, phía gia đình cho biết, chị K. đang mang song thai. Khu vực nhà ông S. ở nông thôn nên các nhà cách xa nhau, khó phát hiện mùi hôi. Các xác chết đang phân huỷ.

Công an Cà Mau đang điều tra làm rõ vụ việc.

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