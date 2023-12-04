Thông tin MỚI trong vụ nữ tài xế tông sập tường ngôi nhà cổ nhất ở Hà Nội

Liên quan đến vụ ô tô Mecerdes đâm sập tường ngôi nhà cổ nhất phố cổ trên phố Hàng Bạc (Hoàn Kiếm, Hà Nội), bước đầu lái xe được xác định là chị B.T.L (20 tuổi, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội).

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 4/12, liên quan đến vụ xe Mercedes tông vào căn nhà cổ trên phố Hàng Bạc (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội), Công an quận Hoàn Kiếm cho biết bước đầu xác định người điều khiển ôtô là chị B.T.L. (SN 2003; trú tại quận Cầu Giấy, TP Hà Nội).



Khu vực phố Hàng Bạc nơi xảy ra sự việc - Ảnh: Báo Tiền Phong

Cụ thể, vào khoảng 3h rạng sáng 4/12, sau khi đã sử dụng rượu (hoặc bia), cô gái trẻ này đã điều khiển xe ôtô nhãn hiệu Mercedes di chuyển trên phố. Khi di chuyển tới khu vực phố Hàng Bạc thì bất ngờ xe tông vào căn nhà số 47 Hàng Bạc, khiến phần tường mặt tiền ngôi nhà này bị sập.

Ngay khi nhận được thông tin, Đội Cảnh sát Giao thông và trật tự cùng Đội Điều tra tổng hợp quận Hoàn Kiếm phối hợp với Công an phường Hàng Bạc phong tỏa hiện trường, tiến hành điều tra.

Công an xác định người điều khiển xe ôtô Mercedes tông thẳng vào căn nhà cổ trên phố Hàng Bạc (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) là một cô gái trẻ, vi phạm nồng độ cồn ở mức độ 2 - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vụ việc không có thiệt hại về người. Đến sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã phong tỏa khu vực, chống lại phía ngoài ngôi nhà để tránh bị sập phần mái ngói.

Theo người dân xung quanh khu vực trên, thời điểm xảy ra sự việc họ nghe thấy tiếng động rất lớn. Hai người phụ nữ trong xe ô tô cũng đã rời khỏi hiện trường ngay sau đó.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định

Hé lộ nguyên nhân trong vụ cô gái bị nắm tóc kéo lê, hành hung ở TP.HCM Công an phường 25, quận Bình Thạnh (TP.HCM) đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ clip vụ người đàn ông đi cùng người khác lao vào hành hung một phụ nữ khác lan truyền trên mạng xã hội.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thong-tin-moi-trong-vu-nu-tai-xe-tong-sap-tuong-ngoi-nha-co-nhat-o-ha-noi-635226.html