Công an thị xã Hoàng Mai đã lấy lời khai của một số người; đồng thời tiếp tục củng cố thông tin, mở rộng điều tra sự việc.

Theo thông tin từ báo Dân trí, cơ quan điều tra Công an thị xã Hoàng Mai đã lấy các mẫu xét nghiệm liên quan cháu Đoàn Phúc A. (2 tuổi, trú phường Quỳnh Xuân) để đi phân tích, phục vụ công tác điều tra, tìm nguyên nhân vụ việc.

Cơ quan công an thị xã Hoàng Mai lấy mẫu xét nghiệm cháu Phúc A. - Ảnh: Báo Dân trí

Trước đó, theo thông tin từ báo Lao Động, vào khoảng 14h30 chiều 29/11, cháu A (2 tuổi), phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, đi theo anh trai 7 tuổi ra trước cổng nhà. Ít phút sau không thấy cháu bé đâu, người thân tá hỏa đi tìm kiếm khắp nơi nhưng không được nên đã trình báo chính quyền địa phương.

Những ngày sau đó, hàng trăm người gồm lực lượng chức năng, cơ quan công an và người dân đã tiến hành tìm kiếm cháu bé tại các khu vực xung quanh. Cơ quan công an cũng đã huy động thêm chó nghiệp vụ đến hiện trường để tìm kiếm cháu bé. Mạng xã hội và cơ quan truyền thông liên tục thông tin về sự việc.

Cơ quan công an vào cuộc điều tra vụ bé trai 2 tuổi ở thị xã Hoàng Mai - Ảnh: Báo Lao Động

Đến 8h25 sáng 2/12, chị Nguyễn Thị Thủy (43 tuổi, họ hàng của cháu A) cùng 2 người lên khu vực đồi sau nhà tìm kiếm đã phát hiện cháu bé đang ngồi ở dưới lòng khe cạn nước. Vị trí phát hiện cách nhà chừng hơn 200m. Thời điểm phát hiện, cháu A chỉ mặc áo, không mặc quần, hoảng sợ, khóc nhiều.

Vị trí phát hiện cháu bé trước đó đã được mọi người đến tìm kiếm nhưng không phát hiện gì khiến nhiều người đặt nghi vấn.

Những ngày cháu A mất tích thời tiết có mưa nhưng khi cháu bé được tìm thấy thì đầu và áo cháu không hề ướt. Thời điểm tìm thấy, sức khỏe cháu bé cũng bình thường dù đã mất tích hơn 2 ngày.

Sau khi được đưa đi bệnh viện tuyến trên để thăm khám, kiểm tra tổng quát sức khỏe, hiện cháu A đã được đưa về nhà chăm sóc.

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