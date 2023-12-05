Diễn biến MỚI trong vụ bé trai 2 tuổi mất tích bí ẩn rồi bất ngờ trở về ở Nghệ An

Đời sống 05/12/2023 06:30

Công an thị xã Hoàng Mai đã lấy lời khai của một số người; đồng thời tiếp tục củng cố thông tin, mở rộng điều tra sự việc.

Theo thông tin từ báo Dân trí, cơ quan điều tra Công an thị xã Hoàng Mai đã lấy các mẫu xét nghiệm liên quan cháu Đoàn Phúc A. (2 tuổi, trú phường Quỳnh Xuân) để đi phân tích, phục vụ công tác điều tra, tìm nguyên nhân vụ việc.

Diễn biến MỚI trong vụ bé trai 2 tuổi mất tích bí ẩn rồi bất ngờ trở về ở Nghệ An - Ảnh 1
Cơ quan công an thị xã Hoàng Mai lấy mẫu xét nghiệm cháu Phúc A. - Ảnh: Báo Dân trí

Trước đó, theo thông tin từ báo Lao Động, vào khoảng 14h30 chiều 29/11, cháu A (2 tuổi), phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, đi theo anh trai 7 tuổi ra trước cổng nhà. Ít phút sau không thấy cháu bé đâu, người thân tá hỏa đi tìm kiếm khắp nơi nhưng không được nên đã trình báo chính quyền địa phương.

Những ngày sau đó, hàng trăm người gồm lực lượng chức năng, cơ quan công an và người dân đã tiến hành tìm kiếm cháu bé tại các khu vực xung quanh. Cơ quan công an cũng đã huy động thêm chó nghiệp vụ đến hiện trường để tìm kiếm cháu bé. Mạng xã hội và cơ quan truyền thông liên tục thông tin về sự việc.

Diễn biến MỚI trong vụ bé trai 2 tuổi mất tích bí ẩn rồi bất ngờ trở về ở Nghệ An - Ảnh 2
Cơ quan công an vào cuộc điều tra vụ bé trai 2 tuổi ở thị xã Hoàng Mai - Ảnh: Báo Lao Động

Đến 8h25 sáng 2/12, chị Nguyễn Thị Thủy (43 tuổi, họ hàng của cháu A) cùng 2 người lên khu vực đồi sau nhà tìm kiếm đã phát hiện cháu bé đang ngồi ở dưới lòng khe cạn nước. Vị trí phát hiện cách nhà chừng hơn 200m. Thời điểm phát hiện, cháu A chỉ mặc áo, không mặc quần, hoảng sợ, khóc nhiều.

Vị trí phát hiện cháu bé trước đó đã được mọi người đến tìm kiếm nhưng không phát hiện gì khiến nhiều người đặt nghi vấn.

Những ngày cháu A mất tích thời tiết có mưa nhưng khi cháu bé được tìm thấy thì đầu và áo cháu không hề ướt. Thời điểm tìm thấy, sức khỏe cháu bé cũng bình thường dù đã mất tích hơn 2 ngày.

Sau khi được đưa đi bệnh viện tuyến trên để thăm khám, kiểm tra tổng quát sức khỏe, hiện cháu A đã được đưa về nhà chăm sóc.

Tá hỏa phát hiện cha mẹ cùng con gái đang mang song thai tử vong trong nhà

Tá hỏa phát hiện cha mẹ cùng con gái đang mang song thai tử vong trong nhà

Hai vợ chồng cùng con gái đã tử vong trong nhà và bờ vuông tôm vừa được người dân phát hiện ở Cà Mau.

Xem thêm
Từ khóa:   bé trai mất tích tin nóng tin moi

TIN MỚI NHẤT

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Dinh dưỡng 38 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 48 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 53 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 48 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 14 giờ 31 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 14 giờ 33 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 14 giờ 36 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 14 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lật xe đầu kéo, thùng hàng đổ xuống nhà dân khiến 3 người tử vong

Lật xe đầu kéo, thùng hàng đổ xuống nhà dân khiến 3 người tử vong

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu