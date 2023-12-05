Không khí tang thương sau vụ cháy nhà khiến bé gái 8 tuổi tử vong: 'Cháu bé không qua khỏi, mẹ ruột thì bị bỏng'

Đời sống 05/12/2023 11:03

Công an quận 4 vẫn đang phối hợp Công an TP HCM tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà nghiêm trọng khiến bé gái 8 tuổi tử vong.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, Công an quận 4 vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường vụ hỏa hoạn làm một người tử vong xảy ra trên địa bàn.

Căn nhà xảy ra hỏa hoạn gồm 1 trệt, 2 lầu nằm trong hẻm cụt trên đường Tôn Thất Thuyết (phường 15, quận 4) và có khoảng 10 người sinh sống. Các con hẻm di chuyển vào căn nhà này rộng hơn 1m, chỉ vừa cho một xe di chuyển. Cả căn nhà bị ám khói đen cả 3 tầng và nhiều xe máy, đồ đạc ở khu vực tầng trệt cháy rụi, hư hỏng. Tường của một số nhà dân liền kề bị ám khói đen do ảnh hưởng từ vụ cháy.

Không khí tang thương sau vụ cháy nhà khiến bé gái 8 tuổi tử vong: 'Cháu bé không qua khỏi, mẹ ruột thì bị bỏng' - Ảnh 1
Căn nhà cháy nằm trong hẻm sâu trên đường Tôn Thất Thuyết, quận 4 - Ảnh: Báo Người Lao Động

Cùng anh trai ngồi thất thần gần căn nhà xảy ra cháy, chị T. cho biết, chị và mẹ ruột ngủ chung một phòng, cháu P.T.M.D. (8 tuổi) và mẹ của cháu D. ngủ chung một phòng tại tầng 2, ở tầng trệt và lầu 1 có người anh và người thân ngủ tại đây.

 

Khoảng 3h30 ngày 5/12, anh của chị T. ngủ ở tầng trệt phát hiện cháy nên hô hoán cho người thân ngủ ở lầu 1 và 2 biết. Lúc này, mẹ của chị T. nghe tiếng tri hô nên vùng dậy, đánh thức chị để tìm cách thoát ra ngoài. Lúc chạy xuống tầng trệt thì lửa vẫn cháy lớn nên anh và người thân nhảy sang nhà hàng xóm từ lầu 1 mới thoát nạn.

Không khí tang thương sau vụ cháy nhà khiến bé gái 8 tuổi tử vong: 'Cháu bé không qua khỏi, mẹ ruột thì bị bỏng' - Ảnh 2
Lực lượng công an có mặt khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Báo Tiền Phong

Trong khi đó, anh Thuận (anh của chị T.) cho biết, thời điểm xảy ra cháy, khu vực tầng trệt có để xe máy và không thể phá cửa nên chạy lên lầu 1, trèo qua lan can để qua nhà hàng xóm. Anh Thuận đang ngủ thì nghe đứa cháu nói cháy rồi, mọi người chạy đi. Khi anh Thuận tỉnh dậy thì mùi khét nồng nặc, chịu không nổi nữa nên mở cửa phòng, kiếm đường chạy xuống dưới xem có được không thì khói mù mịt. Do không tìm được đường xuống tầng trệt vì khói, anh Thuận trèo qua nhà hàng xóm từ lan can lầu 1 để thoát thân.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, một phụ nữ sống cách hiện trường 20m cho biết căn nhà trên được sinh sống bởi gia đình nhiều thế hệ, khoảng 12 người.

Bé D. là cháu ngoại trong gia đình trên. Thời điểm cháy, bé đang ngủ cùng mẹ tại tầng 2. "Nghe mọi người hô hoán, người dân dùng bình chữa cháy mini liên tục xịt vào. Những người trong nhà tìm cách tháo chạy. Bé D. không qua khỏi, mẹ bé bị bỏng đưa đi cấp cứu tại bệnh viện" - người phụ nữ kể.

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