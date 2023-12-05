Nghẹt thở 11 giờ giải cứu cô gái trẻ bị người tình bắt giữ ở Hưng Yên

Đời sống 05/12/2023 10:49

Công an tỉnh Hưng Yên đã phát đi thông tin ban đầu về vụ bắt giữ người trái pháp luật tại tiệm spa ở thôn Tân Lợi, xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang vào chiều tối qua.

Theo thông tin từ báo Giao thông, liên quan đến  vụ bắt giữ người trái pháp luật tại tiệm spa ở thôn Tân Lợi, xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang vào chiều ngày 4/12, danh tính đối tượng gây ra vụ việc là  Nguyễn Văn Đệ, sinh năm 1988 ở thôn Đa Phúc, xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Nguyên nhân ban đầu của vụ việc được xác định do mâu thuẫn tình cảm.

 

Vào khoảng 8h ngày 4/12/2023 tại quán spa tại thôn Tân Lợi, xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên do chị Nguyễn Diệu T (sinh năm 1991, trú thôn Phù Thượng, xã Thắng Lợi) làm chủ, xảy ra vụ bắt giữ người trái pháp luật. Lúc này, do mâu thuẫn tình cảm từ trước, Nguyễn Văn Đệ cầm con dao vào quán spa của chị T đe doạ, gí dao vào cổ khống chế, bắt giữ chị T. 

Đối tượng Đệ sau đó đã khoá chặt cửa quán. Trong quán spa lúc này còn có chị Dương Thị H (sinh năm 1999, trú tại thôn Đông Tảo Nam, xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) nên cũng bị giữ cùng với chị T.

Ngay sau khi nhận được thông tin Công an huyện Văn Giang báo cáo về vụ việc, lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên đã trực tiếp xuống hiện trường để chỉ đạo các lực lượng thực hiện phương án giải cứu con tin.

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Công an giải cứu thành công cô gái và bắt giữ đối tượng Đệ - Ảnh: Báo Giao thông

Công an tỉnh Hưng Yên cũng đã huy động các lực lượng nghiệp vụ, Công an huyện Văn Giang, Công an xã Thắng Lợi tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để kêu gọi, vận động, thuyết phục đối tượng Đệ thả những người đang bị Đệ khống chế để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. 

Đến 16h30 cùng ngày, Đệ đã thả chị H ra ngoài, nhưng vẫn tiếp tục dùng dao khống chế giữ chị T.  Dù lực lượng chức năng liên tục thuyết phục, kêu gọi Đệ để thả chị T, tuy nhiên Đệ ngoan cố, không hợp tác và tiếp tục khống chế chị T.

Đến 19h cùng ngày, căn cứ vào tình hình Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã ra lệnh cho các lực lượng triển khai phương án khống chế, bắt giữ được đối tượng Đệ. Đồng thời, giải cứu được chị T an toàn. 

Sau khi đối tượng Đệ bị bắt giữ, cơ quan điều tra cũng đã lấy mẫu xét nghiệm ma tuý đối với Đệ.

Trước đó, theo thông tin từ VOV, một sự việc tương tự xảy ra vào khuya ngày 20/3, Công an phường Phú Tân nhận được tin báo về việc người phụ nữ bị một người đàn ông khống chế trong căn nhà thuê trên đường D12, khu phố 1, phường Phú Tân.

Nhận được tin báo, công an, dân quân phường cùng Công an thành phố Thủ Dầu Một đã có mặt tại hiện trường. Cơ quan chức năng đã huy động một xe cấp cứu nhằm phòng tránh tình huống xấu có thể xảy ra.

Lực lượng chức năng đã phong toả một đoạn đường D12, đồng thời dùng các biện pháp vận động đối tượng bình tĩnh, tránh gây thương tích cho nạn nhân. Tuy nhiên, người đàn ông vẫn cố thủ bên trong, nhiều lần đe dọa sẽ giết nạn nhân.

Sau nhiều giờ không thuyết phục được, lực lượng chức năng đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, đột nhập vào bên trong căn nhà giải cứu thành công người phụ nữ. Cả nghi phạm và nạn nhân không ai bị thương. Sau đó, họ được đưa về công an phường làm việc.

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