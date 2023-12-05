Vụ 2 thiếu nữ bị sát hại ở Bắc Ninh: Mẹ đến sơ cứu thì nhận ra nạn nhân là con gái của mình

Đời sống 05/12/2023 13:42

Sáng 5/12, hàng trăm người thân, bạn học, các thầy, cô giáo của nữ sinh xấu số N.N.A (15 tuổi, học lớp 10 tại một trường THPT trên địa bàn TP Từ Sơn) tập trung về nghĩa trang phường Trang Hạ (tỉnh Bắc Ninh) để tổ chức tang lễ cho nạn nhân.

Theo thông tin từ báo Dân trí, N.A. và bạn thân là N.N.C.A. (15 tuổi) bị Huỳnh Ngọc Thiện (19 tuổi, ở thôn Ia Mua, xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) đâm tử vong ở khu vực tháp chuông của chùa Đông Lai (phường Trang Hạ, TP Từ Sơn).

Tại nhà quản trang từ sáng sớm để lo hậu sự cho cháu gái, bà Vũ Hồng Vân (dì nạn nhân N.N.A.) vẫn chưa dám tin cháu gái gặp nạn tử vong.  Nhớ lại thời điểm cháu gặp nạn, bà Vân nghẹn ngào kể, khoảng 18h10 chiều qua, bà nghe tin N.A. bị tai nạn ở chùa Đông Lai nên vội vã chạy đến đây. 

Khi vừa đến nơi, bà thấy bà P.T.H. (mẹ cháu N.N.A.) đưa con đi viện cấp cứu. Lúc này, trên xe ngoài cháu N.A. bà Vân còn nhìn thấy một cháu khác bị thương rất nặng, máu chảy đẫm áo. 

Mẹ cháu N.A. là trưởng trạm y tế của phường nên khi các cháu gặp nạn thầy trụ trì của chùa Đông Lai đã gọi điện cho mẹ cháu đến để cấp cứu. Khi mẹ cháu A. đến nơi chứng kiến con gái gặp nạn nên bị sốc nặng nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh để cứu chữa con nhưng không được. 

Vụ 2 thiếu nữ bị sát hại ở Bắc Ninh: Mẹ đến sơ cứu thì nhận ra nạn nhân là con gái của mình - Ảnh 1
Nơi diễn ra đám tang của nữ sinh NNA - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, bà P.T.H. nhận xét, ở nhà N.N.A. rất hiền lành, chăm chỉ. Đi học về đến nhà, N.A. lại phụ giúp bố mẹ việc cơm nước, dọn dẹp nhà cửa.  Năm cấp 2, N.A. và N.N.C.A. học cùng lớp, chơi thân với nhau, Khi thi THPT, cả 2 đỗ cùng trường nhưng khác lớp. 

Bà cho biết thêm, gia đình N.N.A. có 2 anh em. Từ chiều tối qua đến nay, bố mẹ A. và người thân, hàng xóm bị sốc nặng không ai dám tin vào sự thật. 

Anh Nguyễn Văn Oai (anh họ nạn nhân N.N.A.) chia sẻ, khoảng 20h15 tối qua, anh nhận được tin báo A. đã mất, nên cả gia đình tức tốc từ Hưng Yên về Bắc Ninh, chuẩn bị hậu sự cho người đã mất. Anh Oai nhận xét, em họ tính tình hiền lành, luôn vui vẻ, hòa đồng với mọi người.

Vụ 2 thiếu nữ bị sát hại ở Bắc Ninh: Mẹ đến sơ cứu thì nhận ra nạn nhân là con gái của mình - Ảnh 2
Hiện trường vụ án mạng - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Bà Nguyễn Thị Tuyết, giáo viên chủ nhiệm của nữ sinh N.N.A cho biết, nhóm bạn đi cùng N.A. chiều qua đến chùa Đông Lai đều là học sinh trong trường.  Bà Tuyết nhận xét, ở lớp N.A. là học sinh ngoan, hòa đồng với bạn bè và thầy cô, hiện giữ chức Bí thư lớp.

Một vị cán bộ UBND phường Trang Hạ cho biết, khoảng hơn 18h ngày 4/12, chính quyền xã nhận tin tại chùa Đông Lai xảy ra án mạng, 2 nữ sinh bị sát hại thương tâm. Qua kiểm tra ban đầu, các nạn nhân đều là người ở địa phương.  Trong đó, cháu N.N.A. có mẹ là trưởng Trạm Y tế phường Trang Hạ. Khi mẹ ra hiện trường để sơ cấp cứu cho các nạn nhân gặp con gái bị nạn đã sốc nặng. 

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