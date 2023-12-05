Công an TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) điều tra vụ nam học sinh lớp 7 dùng kéo đâm bạn nữ học cùng lớp nhiều nhát, gây thương tích nặng.
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Theo thông tin từ báo Lao Động, vào khoảng 9h ngày 5/12, Phòng Giáo dục và Đào tạo nhận được điện thoại của Hiệu trưởng Trường THCS Vũng Tàu báo cáo vừa xảy ra sự việc học sinh mang kéo vào trường gây thương tích cho bạn học cùng lớp giờ ra chơi, sau tiết học thứ 2.
Cụ thể, vào khoảng 8h35 cùng ngày, sau khi vừa học xong tiết 2 môn Tiếng Anh tại lớp 7.3, học sinh N.T.G.L đã cầm kéo đuổi theo học sinh Đ.T.N.K. Khi đến cầu thang tầng trệt thì L đuổi kịp và đâm K nhiều nhát bằng kéo. Sự việc xảy ra đột ngột nên mọi người không kịp ngăn cản. Ngay sau đó, em K đã được các thầy cô sơ cứu và đưa đến Bệnh viện Vũng Tàu cấp cứu.
Sau khi đâm bạn học thương tích, L đã chạy nhanh lên lầu 4 với ý định nhảy lầu tự tử, nhưng đã được các bạn và thầy cô ngăn chặn, đưa xuống phòng tư vấn của nhà trường.
Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngay sau khi nhận được tin báo từ hiệu trưởng, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Vũng Tàu chỉ đạo nhà trường cử giáo viên ở lại bệnh viên chăm sóc và cập nhật thường xuyên tình hình sức khỏe của học sinh. Đồng thời, liên hệ với cha mẹ 2 học sinh để thông báo sự việc; phối hợp với công an xác minh, làm rõ.
Hiện sức khỏe nữ học sinh đã qua nguy kịch, dần ổn định hơn.