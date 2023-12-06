Công an quận Tân Bình (TPHCM) đang điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà trong hẻm trên đường Lê Văn Sỹ (thuộc địa bàn phường 1) làm hai người tử vong.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào ngày 6/12, Công an quận Tân Bình (TPHCM) đang điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà trong hẻm trên đường Lê Văn Sỹ (thuộc địa bàn phường 1) làm hai người tử vong. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định hai người đàn ông tử vong là ông Đ.D.H (70 tuổi) và ông Đ.P.N.H (62 tuổi, em ruột ông H).

Căn nhà cấp 4 xảy ra cháy gồm một trệt, một lầu nằm sâu hẻm, đồ đạc bên trong được di dời ra ngoài, nằm ngổn ngang phía trước; mảng tường bê tông ở lầu 1 bị bong tróc do sức nóng. Đồ đạc nằm ngổn ngang trước căn nhà xảy ra hỏa hoạn - Ảnh: Báo Tiền Phong Người dân gần hiện trường cho biết, căn nhà trên có bảy người là người thân trong gia đình cùng sinh sống, hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn. Mọi người xung quanh lấy nước dập lửa và lấy búa đập cửa cứu người bên trong, nhưng lửa lớn quá, chỉ kịp cứu được ba người, trong đó có hai trẻ em.

Do ảnh hưởng khói từ đám cháy nên một số nhà dân xung quanh phải di chuyển ra trạm y tế để ngủ tạm. Đến khoảng 4h ngày 6/12, thi thể hai nạn nhân được lực lượng chức năng đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra. Bà Nguyễn Thị Kim Hoàng - Chi hội trưởng Hội phụ nữ khu phố 5, cho biết, khi xảy ra cháy, người dân xung quanh rất tích cực hỗ trợ lực lượng chức năng để dập lửa, đồng thời hỗ trợ khẩu trang, khăn vải và thức ăn cho lực lượng chữa cháy tại hiện trường. Ngoài ra, hoàn cảnh gia đình của ông H. rất khó khăn. Kinh tế của cả gia đình phụ thuộc vào công việc của chị em ông T. Cảnh sát PCCC nhanh chóng tiếp cận, triển khai phương tiện dập lửa trong căn nhà - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM Trước đó, theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào khoảng 21 giờ ngày 5/12, đám cháy bùng lên từ căn nhà trong hẻm 305 đường Lê Văn Sỹ (phường 1, quận Tân Bình). Cảnh sát PCCC quận Tân Bình, quận Phú Nhuận và Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP.HCM điều động tổng cộng 10 xe chữa cháy các loại đến hiện trường khống chế. Căn nhà có diện tích khoảng 42 m2, gồm một trệt, một gác lửng chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên lửa bùng lên nhanh và dữ dội. Công tác khống chế gặp không ít khó khăn. Lửa lớn đã khiến gác lửng đổ sập, đè bít cửa ra vào và do bên trong chứa nhiều vải, nhựa, giấy gây khó khăn cho công tác cứu hỏa.

Lời khai của cặp đôi nam nữ nắm tóc kéo lê, hành hung cô gái ở TP.HCM Cơ quan công an đã mời 3 người tới để lấy lời khai liên quan vụ cô gái bị nắm tóc, hành hung ở sảnh chung cư tại TP.HCM.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoan-canh-eo-le-cua-hai-anh-em-ruot-tu-vong-thuong-tam-trong-vu-chay-nha-o-tphcm-635771.html